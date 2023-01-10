Путін хотів менше НАТО, але привів до протилежного. НАТО і ЄС буде більше, – Шарль Мішель

Голова Євроради Шарль Мішель вважає, що війна Росії проти України зміцнила Євросоюз і НАТО та їхню кооперацію.

Про це він написав у твіттері з нагоди саміту з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

"Путін хотів менше НАТО. Але він привів до протилежного. Ми матимемо більше НАТО", – написав він.

Мішель додав, що внаслідок війни НАТО посилило свою пристуність у Східній Європі. Також до Альянсу долучаються два нових члени – Фінляндія та Швеція.

Також він додав, що Євросоюзу теж "буде більше" – ЄС ухвалив історичне рішення про надання статусу кандидатів у члени Україні та Молдові, а також інтенсифікував процес щодо Західних Балкан.

"Уперше в історії ми надали Україні летальне озброєння усього через кілька годин, як почалася війна, за допомогою Європейського фонду миру", – наголосив очільник Євроради.

Russia's war against Ukraine has brought the EU and NATO closer together. With today's declaration, we want to take our cooperation to the next level to ensure peace and stability. Follow our press conference live. https://t.co/klf64cAdhe — Charles Michel (@CharlesMichel) January 10, 2023

Він разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підписав із Столтенбергом 3-тю Спільну декларацію про співпрацю ЄС-НАТО.

"ЄС і НАТО відповіли на агресію Росії проти України рішучістю та єдністю. Ми будемо це робити й надалі. Сильні союзники створюють міцні союзи", – наголосив він.

Нагадамо, на початку лютого в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Євросоюз представлятимуть Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн.