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Путін хотів менше НАТО, але привів до протилежного. НАТО і ЄС буде більше, – Шарль Мішель

Голова Євроради та президентка Єврокомісії провели зустріч із генеральним секретарем НАТО. 

Путін хотів менше НАТО, але привів до протилежного. НАТО і ЄС буде більше, – Шарль Мішель
Шарль Мішель, Єнс Столтенберг і Урсула фон дер Ляєн
Фото: Charles Michel Twitter

Голова Євроради Шарль Мішель вважає, що війна Росії проти України зміцнила Євросоюз і НАТО та їхню кооперацію. 

Про це він написав у твіттері з нагоди саміту з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом

"Путін хотів менше НАТО. Але він привів до протилежного. Ми матимемо більше НАТО", – написав він. 

Мішель додав, що внаслідок війни НАТО посилило свою пристуність у Східній Європі. Також до Альянсу долучаються два нових члени – Фінляндія та Швеція. 

Також він додав, що Євросоюзу теж "буде більше" – ЄС ухвалив історичне рішення про надання статусу кандидатів у члени Україні та Молдові, а також інтенсифікував процес щодо Західних Балкан. 

"Уперше в історії ми надали Україні летальне озброєння усього через кілька годин, як почалася війна, за допомогою Європейського фонду миру", – наголосив очільник Євроради. 

Він разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підписав із Столтенбергом 3-тю Спільну декларацію про співпрацю ЄС-НАТО. 

"ЄС і НАТО відповіли на агресію Росії проти України рішучістю та єдністю. Ми будемо це робити й надалі. Сильні союзники створюють міцні союзи", – наголосив він.

Нагадамо, на початку лютого в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Євросоюз представлятимуть Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. 

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