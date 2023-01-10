На Донеччині газопроводи зазнали пошкоджень через масовані обстріли РФ у перший тиждень року, - “Нафтогаз”

Попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів.

На Донеччині газопроводи зазнали пошкоджень через масовані обстріли військових РФ у перший тиждень року.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

Перший тиждень нового року окупанти розпочали з масованих атак, тому АТ «Донецькоблгаз» продовжує постійно лагодити мережі, щоб зберегти тепло для жителів Донеччини.

Обстрілами було пошкоджено газопроводи наземних і підземних мереж. Понад 200 метрів газопроводу було збито з опор, внаслідок чого відбулася деформація.

Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів.

З 2 по 9 січня “Донецькоблгаз” поновив доступ до блакитного палива 2 375 абонентам приватного сектору. Активна робота тривала та триватиме цього тижня у багатоквартирних будинках. За перший тиждень 2023 року газовики під'єднали 8 543 квартири.

Загалом відновлено газопостачання до 191 443 абонентів Донецької області у 79 населених пунктах.

Нагадаємо, вночі 9 січня російські окупанти завдали удару по одному з об’єктів АТ "Херсонгаз" у Херсонській області. Постраждалих немає.