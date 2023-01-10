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Сили оборони Таврійського напрямку вразили з артилерії катер росіян на Дніпрі

Це відбулося в районі острова Білогрудий.

Сили оборони Таврійського напрямку вразили з артилерії катер росіян на Дніпрі
Євген Єрін
Фото: armyinform.com.ua

Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер на Дніпрі.

Про це розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін у коментарі "Українській правді".

"Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генерального штабу йшлося про те, що минулої доби Сили оборони пошкодили чи потопили військове судно РФ. Деталі обіцяли повідомити пізніше.

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