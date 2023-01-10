Сили оборони Таврійського напрямку вразили з артилерії катер росіян на Дніпрі

Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер на Дніпрі.
Про це розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін у коментарі "Українській правді".
"Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генерального штабу йшлося про те, що минулої доби Сили оборони пошкодили чи потопили військове судно РФ. Деталі обіцяли повідомити пізніше.