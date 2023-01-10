Під час учорашнього обстрілу Очакова росіяни влучили в склад старих залитих бетоном мін, – Кім

Під час учорашнього обстрілу Очакова російська армія влучила в місце зберігання протикорабельних мін радянських часів. Ці боєприпаси були застраліми, їх давно залили бетоном.

Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у фейсбук. Він зазначив, що окупанти давно намагалися поцілити саме в це місце.

"Не хотіли про це говорити. Але розповім. Поруч із військовою частиною, яку обстрілювали місяцям, був склад старих мін протикорабельних Другої світової війни. Їх залили бетоном, зробили могильник, щоб вони не вибухнули, бо було небезпечно, прямо в піску на березі. Багато їх там було, їх залили бетоном бозна-коли", – сказав він.

За словами Кіма, росіяни вирішили, що це склад боєприпасів і стріляли туди протягом тривалого часу.

"Учора ракетою дорогущою, ніби "Кинджалом", двома штуками, пробили метр бетону, аби взрівати міни Другої світової війни", – сказав він.

Нагадаємо, Очаків і громаду російська армія за вчора обстрілювала пʼять разів. Унаслідок обстрілу о 14:08 було поранено 15 людей, зокрема дворічну дитину. Вибухова хвиля пошкодила понад 200 житлових будинків та інших будівель.