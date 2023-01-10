Унаслідок вчорашнього обстрілу Очакова пошкоджено понад 200 житлових будинків

Унаслідок учорашнього обстрілу Очакова вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури.

Це – результат обстрілу, який ворог вчинив о 14:08. Також росіяни відкривали вогонь по береговій смузі Очаківської громади та Очакову ще чотири рази вчора і один раз – сьогодні. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм.

"Внаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв", – зазначив він.

Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

Нагадаємо, під час обстрілу Очакова було пошкоджено лікарню. Потерпілих на її території немає. Окупанти били по портовій та міській інфраструктурі.