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Унаслідок вчорашнього обстрілу Очакова пошкоджено понад 200 житлових будинків

Кількість поранених станом на ранок – 15 людей, зокрема дворічна дитина. 

Унаслідок вчорашнього обстрілу Очакова пошкоджено понад 200 житлових будинків
Фото: скрін

Унаслідок учорашнього обстрілу Очакова вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури.

Це – результат обстрілу, який ворог вчинив о 14:08. Також росіяни відкривали вогонь по береговій смузі Очаківської громади та Очакову ще чотири рази вчора і один раз – сьогодні. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм

"Внаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв", – зазначив він. 

Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

Нагадаємо, під час обстрілу Очакова було пошкоджено лікарню. Потерпілих на її території немає. Окупанти били по портовій та міській інфраструктурі.

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