Минулої доби росіяни поранили шістьох мирних жителів Донеччини

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби, 9 січня, російські окупанти поранили шістьох мирних жителів Донеччини.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 9 січня росіяни поранили шістьох мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті та 2 у Курахівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше також повідомлялось про двох загиблих внаслідок ракетного удару по Краматорську.