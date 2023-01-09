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Від російського обстрілу Краматорська загинули двоє людей

Окупанти завдали по Краматорську ракетного удару.

Від російського обстрілу Краматорська загинули двоє людей
Фото: Кирило Тимошенко

Російські окупаційні війська вкотре вбили мирних мешканців Донецької області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми”, - написав Тимошенко.

Він додав, що двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.

Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок удару пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Того разу обійшлось без жертв.

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