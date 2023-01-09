Від російського обстрілу Краматорська загинули двоє людей

Російські окупаційні війська вкотре вбили мирних мешканців Донецької області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми”, - написав Тимошенко.

Він додав, що двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.

Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок удару пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Того разу обійшлось без жертв.