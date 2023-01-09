США не бачать ознак того, що Білорусь введе свої війська в Україну

Західні експерти вважають, що Росія підштовхує Білорусь до прямої участі у бойових діях, але поки що білоруських військових на війні немає.

Сполучені Штати Америки не побачили ознак того, що Білорусь введе свої війська в Україну, повідомляє Sky News.

За словами американського високопосадовця, попри те, що російські та білоруські підрозділи продовжують спільні навчання, немає підстав вважати, що білоруси зайдуть на українську територію.

Західні експерти вважають, що Росія підштовхує Білорусь до прямої участі у бойових діях. Однак білоруських військових на війну наразі командування не посилало.

Поки що Росія використовує Білорусь як майданчик для своїх військових наступальних операцій, які, зокрема, були спрямовані на північ України і Київ.

Джерело видання додало, що запеклі бої продовжуються біля Бахмута і прилеглих районів, але поле бою "суттєво не змінилося".

Нагадаємо, Держприкордонслужба заявила, що ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою, РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію.

Старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков в інтерв'ю LB.ua повідомив, що на території Білорусі зараз знаходяться приблизно 25-30 тисяч російських та білоруських військових. Це угруповання не може здійснити перелом у війні проти України, але може вирішувати певні обмежені завдання.