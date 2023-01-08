Угруповання з боку Білорусі не може здійснити перелом у війні, - Бєлєсков

На території Білорусі зараз знаходяться приблизно 25-30 тисяч російських та білоруських військових. Це угруповання не може здійснити перелом у війні проти України, але може вирішувати певні обмежені завдання.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

За його словами, армія Білорусі не готова до самостійного виконання масштабних завдань.

"Поки що, наскільки я розумію, на території Білорусі перебуває 10-15 тисяч російських військ і 12-15 тисяч білоруського контингенту. Разом маємо в кращому випадку до 30 тисяч. Ці 30 тисяч можуть вирішувати певний спектр завдань, але вважати, що вони зможуть здійснити перелом у війні на користь Росії, – скоріше за все, ні. Створити нам певні проблеми, відвернути увагу — так, на жаль, можуть", - сказав експерт.

На його думку, основні цілі Росії розташовані в Донецькій області — у них зараз стоїть завдання вийти на адміністративні кордони цього регіону. Усе інше — спроба відволікти наші сили.

Також Бєлєсков відповів на питання, чи може наступ з Білорусі відрізати наземні шляхи постачання підтримки від західних партнерів.

"Повністю відрізати буде нереально. Зайти десь з півночі, дійти до певних шляхопроводів, які ближче до Білорусі, можливо, вони зможуть. Наскільки вони зможуть їх утримати — це питання. Ми вже маємо приклад, з якого можемо робити висновки, порівнювати. Значні російські сили зайшли, змогли перерізати частково Житомирську трасу, але була інша траса — на півдні, яка йшла через Васильків, Фастів. І тоді російські сили були набагато більші. Зараз російсько-білоруських сил значно менше. Тому повного перерізання, мабуть, з цими силами точно не вийде. Максимум, що вони можуть зробити — дійти до певного рубежу, зрозуміти, що в них недостатньо сил, і піти назад", - додав експерт.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що не має сумнівів в повторному російському наступі на Київ.

Як заявив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, безпосередньої загрози повторного вторгнення ворога з боку Білорусі на північ країни немає. Українські військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці.