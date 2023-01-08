Ткаченко: Комісія у Києві перевірить, як УПЦ МП використовує майно в Нижній Лаврі

Наступного тижня збереться міжвідомча комісія, аби з'ясувати, яким чином релігійні організації використовують державне майно, зокрема в Києво-Печерській лаврі.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

«Була укладена угода за часів Януковича стосовно безстрокового користування Нижньою лаврою УПЦ (МП), здається, у 2013 році. Але наступного тижня має розпочати роботу міжвідомча комісія, аби дослідити, яким чином релігійні організації використовують державне майно, у першу чергу в Лаврі», - сказав Ткаченко.

Він нагадав, що цю безстрокову угоду було укладено урядом Миколи Азарова. Окрім того, на 49 років було укладено угоду з УПЦ (МП) щодо Свято-Успенської Почаївської лаври.

«Святогірська лавра належить до Донецької обласної адміністрації, і там, відповідно, інше рішення. Наскільки я пам'ятаю, там також безстрокова оренда або користування. Тому в кожному з цих випадків потрібно приймати цивілізовані європейські, прозорі рішення. Так само як нами було прийнято рішення стосовно припинення користування щодо Успенського собору та Трапезної церкви», - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 7 січня відбулася різдвяна служба Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Перед цим Міністерство культури дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Православної церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Як сказав голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври.