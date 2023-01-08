У Таврійському напрямку ворог вже не має “глибокого тилу”, – командувач угруповання

У Таврійському напрямку такого поняття, як “глибокий тил”, для ворога уже фактично не існує.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомили у Міноборони.

За його словами, захисники успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру.

“Так само тепер контролюємо усі спроби окупаційних військ організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій. Українські захисники роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності наших позицій”, – додав Тарнавський.

Нагадаємо, спікер Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін спростував інформацію про звільнення українськими силами Великого Потьомкінського острова біля Херсона.