У Мелітополі окупанти запустили Telegram-бот для пошуку членів українського підпілля

Мешканці можуть повідомити “про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку.”

У Мелітополі окупаційна адміністрація запустила черговий онлайн-бот у Telegram для пошуку членів українського підпілля.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Офіційно повідомлено, що мешканці можуть повідомити “про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку.”

“Такі засоби доносів потрібні росіянам аби мати “підстави” для репресій й затримувати більше людей. Відтак ми закликаємо спамити бот, зокрема можна написати про “українського нациста” Євгенія Баліцкого”, – зазначають у ЦНС.

Це не перший ворожий онлайн-бот для пошуку партизан, який окупанти запустили на захоплених територіях Запорізької області. Раніше вони також обіцяли надати 500 тис. рублів за дані про партизанів, але це не спрацювало.

Нагадаємо, у грудні спротив разом з партнерами обвалили найбільший проросійський паблік окупантів Маріуполі.