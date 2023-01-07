Представник Ердогана: "Саме російські обстріли продовжують війну і ускладнюють будь-які переговори"

Розрахунок Туреччини полягав у тому, що буде встановлене більш тривале перемир’я.

Офіційний представник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що через російські обстріли повномасштабна війна в Україні затягується, і тому важче досягти припинення вогню і вирішення конфлікту шляхом переговорів.

Про це Калін заявив в інтерв’ю CNN Turk, передає "Європейська правда".

Коментуючи розмову Ердогана з президентами Росії та України, речник зазначив, що він закликав Зеленського й Путіна до взаємного припинення вогню.

"Це свідчить про те, що війна на сьогодні має тенденцію до того, щоб зайти в глухий кут, і, як ми бачимо, жодна зі сторін не в змозі здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню на полі бою, особливо навколо Запорізької атомної електростанції. Атомна електростанція – це найбільша загроза безпеці для всіх", – наголосив він.

Коментуючи рішення Росії оголосити одностороннє "припинення вогню", Калін зазначив, що "саме російські обстріли продовжують цю війну і ускладнюють будь-які переговори". Він також розповів, що розрахунок Туреччини полягав у тому, що буде встановлене більш тривале перемир’я.

"Наразі жодна зі сторін не готова скласти зброю і сісти за стіл переговорів. І ми стурбовані тим, що побачимо подальшу ескалацію конфлікту в Україні протягом наступних кількох місяців", - додав представник Ердогана.

Нагадаємо, у четвер Ердоган поспілкувався телефоном з Путіним, якому запропонував підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню. Путін, зі свого боку, сказав Ердогану, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

Після цього президент Туреччини зателефонував Володимиру Зеленському і сказав, що Анкара готова взяти на себе завдання зі сприяння та посередництва для встановлення міцного миру між Росією та Україною