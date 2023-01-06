Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

У новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Зокрема, до складу пакету входять:

50 Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. боєприпасів калібру 25 мм;

100 БТРів M113;

55 MRAPs;

138 HUMVEEs;

18 155-мм самохідних гаубиць;

ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.

Також Україна отримає:

70 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

500 155-мм снарядів Excalibur;

1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);

36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 тис. 105-мм артилерійських снарядів;

10 тис. 120-мм мінометних снарядів;

боєприпаси HIMARS;

4 000 авіаційних ракет Zuni

близько 2 000 протитанкових ракет;

Снайперські гвинтівки кулемети та боєприпаси.

Як раніше повідомлялось, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні за час великої війни.