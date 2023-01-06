Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

У новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Зокрема, до складу пакету входять:
- 50 Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. боєприпасів калібру 25 мм;
- 100 БТРів M113;
- 55 MRAPs;
- 138 HUMVEEs;
- 18 155-мм самохідних гаубиць;
- ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.
Також Україна отримає:
- 70 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 155-мм снарядів Excalibur;
- 1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);
- 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 тис. 105-мм артилерійських снарядів;
- 10 тис. 120-мм мінометних снарядів;
- боєприпаси HIMARS;
- 4 000 авіаційних ракет Zuni
- близько 2 000 протитанкових ракет;
- Снайперські гвинтівки кулемети та боєприпаси.
Як раніше повідомлялось, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні за час великої війни.