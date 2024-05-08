Ігор Мережко: «Наші плани – вийти на Олімпійські ігри»

Найціннішим гравцем ( MVP ) першості визнали захисника України Ігоря Мережка. Капітан національної команди відзначився не лише надійною грою в обороні, а й набрав дев'ять очок в атаці: чотири шайби + п'ять асистів. По закінченню чемпіонату Мережко змінив клуб: захисник приєднався до чеської «Шкоди» з Плзеня.

На початку травня збірна України перемогла на Чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні ІВ і здобула підвищення у класі: виграла всі п’ять поєдинків, при цьому пропустила лише дві шайби за весь турнір. У фіналі команда Дмитра Христича протистояла господарям — збірній Литви. Завдяки дублю Даниїла Трахта, влучності Андрія Денискіна й Олександра Пересунька вона відсвяткувала перемогу.

Фото: ФХУ Ігор Мережко йде отримувати звання MVP турніру.

Коли емоції вже вщухли, розкажіть, що на душі після перемоги збірної на Чемпіонаті світу?

Це була наша мета, і ми кілька років ішли до неї. Коли виконали завдання, було сильне полегшення. Минулого року було сумно, бо не вдалося, зараз, звісно, раді.

Збірна перемогла в усіх п’яти поєдинках. Який матч був найскладнішим особисто для Вас?

Мабуть, проти Литви. Коли їхали на турнір, то відразу знали, що гра з Литвою буде фіналом. Україна й Литва — дві кращі команди цього турніру. Так воно в підсумку й було. Це дуже гарний матч, тому, гадаю, вболівальникам він справді сподобався.

Фото: ФХУ Ігор Мережко в ігровому епізоді з хокеїстом литовської збірної.

Як налаштовувалися на поєдинок з Литвою? Перед грою здавалося, що шанси 50 на 50?

Ну, я не думаю, що шанси були 50 на 50! Я сказав би — 70 на 30 на нашу користь. У нас дуже гарна команда. Довелося доводити, що саме 70 на 30. Минулого року я теж вважав, що команда гарна й вийдемо в наступний дивізіон, але у фіналі ми програли. Цього року довели, що можемо боротися, що ми сильна команда.

Вас визнали MVP (найцінніший гравець – прим. LB.ua) чемпіонату. Що це означає для Вас?

Нічого. Поставив нагороду вдома й усе. Радий, що так сталося, але розумію, що без команди цієї нагороди не було б. Ми грали добре, тому є ця нагорода. Ти просто граєш із задоволенням. Я отримую насолоду від кожного матчу, тому нагороди не такі важливі, як самі поєдинки.

Чи змінилася збірна України з приходом головним тренером Дмитра Христича?

Так, уся команда дорослішає. Усі розуміють, що треба виконувати тренерські задуми й настанови. Ми пропустили тільки два голи — це завдяки тому, що в нас доросла команда, яка вміє захищатись і добре грає. У роздягальні, на майданчику — усюди весь тренерський штаб, лікар, увесь персонал працював як єдиний колектив. У цьому вся магія. Ти приїжджаєш в збірну і перебуваєш у захваті від того, який колектив ми маємо. Усі хочуть приїжджати в збірну, щоб отримати ковток свіжого повітря. Кожен гравець мусить додати в майстерності, а тренери все, що треба робити, підкажуть.

Ви приїхали в розташування збірної лише за день до чемпіонату. Як вдалось увійти в ритм команди?

Я приїхав у день матчу, близько дев’ятої ранку, а ввечері вже була гра. Тренери сказали, що робити. Ми напрацьовували це два збори, тож пояснювати довго не треба. Я все розумів і знав. Мав приїхати й зіграти у свій хокей.

Фото: ФХУ Збірна України з хокею святкує перемогу у фіналі чемпіонату світу.

Наступного сезону гратимемо в дивізіоні ІА, уже відомі три суперники: Італія, Японія, Румунія. Ми готові до цих опонентів?

Далеко не хочеться забігати, адже перед цим, у серпні, будемо мати ще один дуже гарний турнір. Це буде наш шанс поборотися за Олімпійські ігри. Там буде Латвія, Франція і Словенія. Це дуже якісні команди, які грають в еліті хокейного світу, тому це буде дуже важке випробування. Саме ці матчі покажуть, на якому рівні можемо грати.

З ким із цих трьох команд буде найскладніше?

Я вважаю, що з Латвією. Вони вибороли «бронзу» минулого року на Чемпіонаті світу. У них дуже гарна, збалансована команда. Я знаю декількох їхніх хлопців, вони дуже награні.

Олімпійські ігри — мрія для кожного спортсмена. Наскільки досяжна вона для збірної України з хокею цього олімпійського циклу?

Складне питання. Ми тільки розпочинаємо наш шлях до мрії. Шанси є завжди, але зараз вони направду не дуже високі. Якщо ми зіграємо гарно в обороні, то все можливо. Це турнір з трьох ігор, який проходитиме в серпні, коли не всі хокеїсти перебуватимуть в оптимальній формі. Ми маємо максимально скористатися цим шансом.

Уже відомо, коли розпочнуться підготовчі збори нашої команди до цього турніру?

Тренер ще не говорив про це. Швидше за все, це серпень. Там, мабуть, будуть три-чотири дні на збори й усе, адже кожен гравець готуватиметься до сезону в розташуванні свого клубу. Це будуть короткі збори.

Ви сказали про клуби… Вітаю Вас з підписанням контракту із чеською «Шкодою». Це новий етап у Вашій кар’єрі?

Це дуже гарний рівень, але тільки наступна сходинка для мене. Подивимося, як буду виступати тут, не загадуватиму. Хочеться зіграти добре. Чехія — це завжди про хокей, це хокейна країна. Вона давно на високому рівні.

Фото: ФХУ Ігор Мережко в ігровому епізоді приймає шайбу.

Які Ваші головні плани на наступний сезон?

Зіграти добре за збірну України в серпні та вийти на Олімпійські ігри. Крім того, хочу продемонструвати якісний хокей у Чехії, виграти там щось із клубом. Завжди хочеться вигравати, а не грати й бути 10-м, 11-м. Хочеться досягти чогось великого. Наступного року будемо грати на Чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Там дуже хотілося б здобути путівку до еліти.