Перемогти, щоб уникнути катастрофи: збірна України з боксу готується до останнього ліцензійного турніру олімпійського циклу

Збірна України з боксу завершила тренувальний збір у Кончі-Заспі. Учора, 5 травня, боксери вирушили до Таїланду. Там команда під керівництвом головного тренера Дмитра Сосновського проведе двотижневий збір, фінальну підготовку до ліцензійного турніру в Бангкоку.

Цікаво, що в Таїланд поїдуть одразу по двоє боксерів у кожній ваговій категорії, у якій ми ще не маємо ліцензій. Зараз в України лише одна перепустка на Ігри в Парижі. Її здобув Олександр Хижняк на Європейських іграх у Кракові у ваговій категорії до 80 кг.

Як пояснив Дмитро Сосновський LB.ua, хто саме з боксерів візьме участь у ліцензійному турнірі, стане відомо безпосередньо в Таїланді.

«Ми їдемо туди раніше, адже в Таїланді складні кліматичні умови, різниця в часі, харчуванні, висока температура, вологість. Боксери акліматизуються, будуть у кращому фізичному стані. Беремо перших двох номерів у кожній вазі. Акцентуємо їм на тому, що вони рівні. Так, є вагові категорії, де ми вже знаємо, хто точно поїде, але я пояснюю їм, що вони будуть спаринг-партнерами одне одному. Крім того, кожну вагову категорію перестраховуємо. Якщо когось спіткає травма, то можна буде замінити. Ми зараз кажемо команді, що не конкретизуємо, тому до ліцензійного готується кожен, а вже в самому Таїланді, ближче до турніру, ми приймемо рішення, хто буде представляти країну», — сказав Сосновський.

Фото: ФБУ Збірна України з боксу

Які шанси нашої команди на турнірі в Таїланді та, власне, хто буде виборювати ліцензії — в огляді.

Прокляття Замотаєва

Капітан збірної України Дмитро Замотаєв — один з найдосвідченіших боксерів нашої команди. Він виступає у ваговій категорії до 51 кг. Упродовж кар’єри ставав призером чемпіонатів світу та Європи, переможцем міжнародних турнірів. Парадоксально, але Замотаєв досі не брав участі в найбільших змаганнях у житті кожного спортсмена. Олімпіада постійно проходила повз Замотаєва, і кожного разу були причини цього. До прикладу, у цьому олімпійському циклі Замотаєв двічі брав участь у ліцензійних турнірах. Перший — Європейські ігри, на яких нашого капітана відверто засудили. Другий — турнір в Італії, де Дмитро закінчив боротьбу вже у другому поєдинку через січку — лікар не дозволив йому продовжити бій.

Фото: ФБУ Дмитро Замотаєв

Про бажання й мотивацію Дмитра Замотаєва годі й говорити, він прагне участі в Олімпійських іграх, тож на останньому ліцензійному турнірі віддасть усі сили, аби врешті розвіяти «прокляття» й поїхати на Олімпіаду в Париж. Про це розповів Дмитро Сосновський.

«Він завоював усі медалі: на Європі, Європейських іграх, чемпіонаті світу. Немає тільки олімпійської, адже він не був ще учасником Олімпіади. Боженька дає йому такі випробування, адже помилок суддів стосовно нього дуже багато. В Італії дійсно було розсічення, так склалось. Бокс — травматичний вид спорту. Замотаєв — вольовий хлопець, тому налаштований серйозно. Ніхто його не тягне, він упевнений у навичках і хоче йти до кінця, завоювати ліцензію, потрапити на Олімпійські ігри й битися там за медаль», — сказав головний тренер.

Дебют Абдураімова

На противагу Замотаєву, в якого вже за спиною десятки переможних боїв, свій шанс може отримати ще зовсім юний та талановитий Айдер Абдураімов. Йому лише 20 років, та він уже заявляє про готовність боротись із найсильнішими. Це доводить і статистика. Айдер став переможцем чемпіонату України у 2023 році, а в лютому 2024-го здобув «бронзу» на престижному міжнародному турнірі «Странджа».

Фото: ФБУ Айдер Абдураімов

Турнір у Таїланді стане першим у кар’єрі ліцензійним для Айдера. Він розповів, що налаштований завоювати олімпійську ліцензію.

«У мене дуже позитивні очікування щодо ліцензійного турніру. Я доклав багато зусиль для підготовки, тому зараз перебуваю в чудовій фізичній формі. Моя основна мета — здобути ліцензію. Я впевнений у своїх силах і в тому, що зможу показати гарний бокс і продемонструвати найкращі результати. Так само високо я оцінюю нашу команду, адже ми пройшли інтенсивний тренувальний період і кожен працював над своїми навичками й витривалістю. Це дає мені надію, що збірна України зможе показати гідний результат на цьому турнірі. Відчувається дух єдності та спільної мети», — зауважив Абдураімов.

Оновлений Харциз

Цього боксера не потрібно представляти. Він уже брав участь у токійській Олімпіаді. Після минулих Ігор Ярослав Харциз спробував поєднати аматорський бокс із професійним, провів там чотири переможні поєдинки.

Фото: ФБУ Ярослав Харциз

Якщо в профі-боксі все йшло за планом, то в олімпійському почалися проблеми. Спочатку Харциз провалився на Європейських іграх, поступившись уже на стадії 1/16 фіналу, а в листопаді 2023 року програв Данилові Заморилу у фіналі чемпіонату України. Так він віддав шанс поборотися за ліцензію на світовому турнірі в Італії. Зараз Харциз знову сконцентрувався на аматорському боксі. Він їздив на збір до Чорногорії, де стояв у парах з боксерами інших країн, здобув «бронзу» на турнірі «Странджа». Справи начебто пішли вгору, а тренерський штаб дає Харцизу ще один шанс здобути ліцензію на Ігри в Парижі. Чи вдасться йому це зробити?

Захарєєв чи Молодан — питання відкрите

Вагова категорія 71 кг – одна з найконкурентніших у нашому боксі. Усе почалось у 2022 році, коли Молодан переміг у фіналі першості України чемпіона світу Юрія Захарєєва, чим шокував українських фанів боксу.

Фото: ФБУ Юрій Захарєєв

Той бій був максимально драматичним, адже тренер Ігор Юрескул, який привів Захарєєва до титулу чемпіона світу, своїм же учнем Максимом Молоданом обіграв на той момент уже колишнього вихованця.

Саме з того моменту почалася ця дискусія: Молодан чи Захарєєв. У 2023 році саме вони розігрували між собою путівку на Європейські ігри. Їх зводили в поєдинку на міжнародному турнірі в Литві, аби визначити кращого, потім проводили спаринг із суддями. Врешті рішенням федерації на Євроігри поїхав саме Юрій Захарєєв.

Цьогоріч ставки зросли, адже на кону путівка на Олімпіаду в Парижі. Захарєєв двічі брав участь у ліцензійних турнірах — поступився в 1/8 фіналу Європейських ігор і завершив виступи на турнірі в Італії на стадії 1/16. Звісно, не варто забувати, що Захарєєв має чимало регалій, зокрема, він чемпіон України-2023, кращий боксер і переможець турніру в Угорщині (2024).

Фото: Федерація боксу Литви Максим Молодан

Водночас свій шанс може отримати й Максим Молодан. Цьогоріч він став срібним призером міжнародного турніру в Литві. Харциз, який свого часу поступився Заморилу у фіналі ЧУ, свій шанс отримав, а Молодан може і не здобути.

Як зазначив Максим Молодан, він ще може поборотися за олімпійську ліцензію.

«Хочу вдосконалити свою форму та вийти на пік, щоб бути кращим і мати змогу боксувати на турнірі. Інформації стосовного спарингу із Захарєєвим на зборі в Таїланді не давали, але там буде можливість показувати свою форму протягом усього збору та в завершальній бойовій практиці. Бажання боксувати на турнірі величезне, і я готовий віддати всі сили для того, щоб здобути ліцензію», — наголосив Молодан.

Шанс для Горскова

Буває, що ті, на кого сподівань найменше, вистрілюють і стають переможцями. У жодному разі не хочемо применшити заслуг Сергія Горскова, який є багаторазовим чемпіоном і призером чемпіонату України, учасником чемпіонатів Європи та світу. Горсков дійсно заслуговує представляти Україну на ліцензійному турнірі, але його регалії вказують на примарні надії для збірної у ваговій категорії 92 кг.

Фото: ФБУ Сергій Горсков

Утім «шанси є навіть тоді, коли їх взагалі немає», — легендарних слів Валерія Лобановського не варто забувати. Можливо, удача буде на боці нашого боксера і станеться те, чого від нього зараз об’єктивно мало хто очікує.

Шанси супертяжа Ловчинського

У ваговій категорії понад 92 кілограми варто виділити Дмитра Ловчинського. У 2022 році броварець тріумфував на чемпіонаті Європи до 22 років в Італії — здобув золоту медаль. З кожним місяцем підтверджував свій клас уже в дорослому боксі. Він чинний чемпіон України, переможець міжнародного турніру в Угорщині.

Фото: ФБУ Дмитро Ловчинський

Водночас на ліцензійному турнірі в Італії Дмитро поступився вже в першому поєдинку, тож лише він сам розуміє, чого від нього очікувати.

Зараз збірна України має лише одну ліцензію на всю чоловічу й жіночу команди. Від катастрофи синьо-жовтих відокремлює лише крок, точніше один ліцензійний турнір.

До прикладу, на Олімпіаді в Токіо Україну представляли п'ять боксерів: Микола Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг), Цотне Рогава (понад 91 кг) й Анна Лисенко (до 69 кг).

До речі, токійський результат — це повторення найменшого представництва України в історії. Таку саму кількість ліцензій українці здобули в Ріо-2016. Інші Олімпіади: Лондон-2012 — 7 боксерів, Пекін-2008 — 7, Афіни-2004 — 6, Сідней-2000 — 11, Атланта-1996 — 7.

Як би не склалось, ми бажаємо успіху збірній України на турнірі в Таїланді, який пройде з 21 травня по 3 червня.