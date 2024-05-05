Таємний план українців: Довбик допоміг Луніну перемогти у Ла Лізі

У суботу 4 травня на «Монтіліві» відбулося каталонське дербі: «Жирона» приймала «Барселону» у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги.

Українські футболісти «Жирони», а саме Артем Довбик та Віктор Циганков, вийшли на гру у стартовому складі.

Матч розпочався дуже феєрично. Вже на 3-й хвилині зустрічі «Барселона» відкрила рахунок: Крістенсен прийняв грудьми передачу від Ламіна Ямала, розвернувся і не втрачаючи м'яча пробив у нижній кут воріт – 0:1.

Відповідь від «Жирони» була блискавичною. На 4-й хвилині Іван Мартін обіграв та залишив позаду Араухо, виконав навісну передачу в центр штрафного, де Довбик виграв «другий поверх», замкнув пас головою – 1:1.

Фото: Epa/UPG Гравець «Жирони» Артем Довбик святкує після того, як забив під час футбольного матчу іспанської Ла Ліги між ФК «Жирона» та ФК «Барселона» в Жироні, Іспанія, 4 травня 2024 року.

На 43-й хвилині Мігель Гутьєррес збив Ламіна Ямала на лінії власного штрафного майданчику. Після перегляду відеоасистента VAR арбітр зафіксував порушення правил та вказав на 11-метровий удар у ворота «Жирони». Роберт Левандовський взявся пробивати пенальті та під кінець першого тайму зумів вивести «Барселону» вперед - 1:2.

На 64-й хвилині «Жирона» провела подвійну заміну: замість Давіда Лопеса на поле вийшов атакувальний футболіст Порту, а Ян Коуту замінив Циганкова. Вже за хвилину Сержі Роберту припустився помилки, віддавши неточний пас назад. Довбик зіграв на перехопленні. Українець «обікрав» Араухо та віддав на Порту, який першим дотиком до м'яча зрівняв рахунок у матчі – 2:2.

Уболівальники «Жирони» не погоджувалися на нічию та вимагали більшого від своїх кумирів. На 67-й «Жирона» організувала контратаку, яка завершилася взяттям воріт. Порту прорвав правим флангом захисту «Барси», відпасував назад на Довбика, який пропустив м'яч собі за спину на Мігеля Гутьєрреса. Іспанець сильно пробив, а м'яч зрикошетив від Кунде, дезорієнтувавши Тер Штегена – 3:2.

Фото: EPA/UPG Порту з «Жирони» святкує гол під час матчу іспанської Ла Ліги між ФК «Жирона» та ФК «Барселона» в Жироні, Іспанія, 4 травня 2024 року.

На 74-й хвилині Порту оформив шедевральний дубль у ворота «Барси»: форвард з правого краю штрафного в дотик пробив у дальній кут воріт після пасу Савіо – 4:2.

Фінальний свисток зафіксував історичну перемогу. «Жирона», яка двічі поступалася на табло, здолала «синьо-гранатових», забезпечивши собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Підопічні Мічела також повернулися на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

Фото: EPA/UPG Гравці «Жирони» святкують перемогу в матчі Ла Ліги між ФК «Жирона» та ФК «Барселона», Жирона, Іспанія, 4 травня 2024 року.

Свій матч у Ла Лізі також провів «Реал Мадрид». Мадридці на домашньому стадіоні обіграли «Кадіс» з рахунком 3:0. Український голкіпер Андрій Лунін у матчі не зіграв, а замість нього ворота захищав Тібо Куртуа. Після матчу всі вболівальники та гравці мадридського клубу чекали на результат матчу «Жирони» з «Барселоною». Перемога «Жирони» гарантувала б «Реалу» дострокове чемпіонство Ла Ліги. Так і сталося! Для українського голкіпера це вже другий титул чемпіона Ла Ліги у кар'єрі.