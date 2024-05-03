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УЄФА збільшила кількість футболістів у заявках на Євро-2024

Максимальний розмір складу збільшили до 26 гравців.

УЄФА збільшила кількість футболістів у заявках на Євро-2024
УЄФА збільшила кількість футболістів у заявках на Євро-2024
Фото: УЄФА

Кількість футболістів у заявках на Євро-2024 збільшилась, повідомила пресслужба УЄФА.

“Максимальний розмір складу для команд Євро-2024 було збільшено з початкової квоти з 23 до 26 гравців”, - повідомили в УЄФА.

Тепер збірні, що беруть участь у змаганнях, повинні надати список команд, що містить від 23 до 26 гравців, до 7 червня.

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Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня до 14 липня у Німеччині. 

Серед учасників континентальної першості є збірна України, яка зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Перший поєдинок на Євро-2024 команда Сергія Реброва проведе 17 червня в Мюнхені проти збірної Румунії.

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