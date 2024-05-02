Українська тенісистка Марта Костюк наступного тижня увійде в топ-20 рейтингу WTA

Це буде першим таким досягненням у кар'єрі Костюк.

Наступного тижня, у понеділок, 6 травня, буде оприлюднено оновлений рейтинг тенісисток від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє Укрінформ.

У цьому рейтингу Марта Костюк, друга “ракетка” України, потрапить до першої 20-ки.

Це буде першим таким досягненням Костюк у кар'єрі.

В попередньому рейтингу вона займала 21-е місце, і на 20-му вона буде слідувати за Еліною Світоліною, яка з наступного тижня буде 19-ю “ракеткою” світу.

До топ-50 світового рейтингу також входять українки Ангеліна Калініна (31), Даяна Ястремська (33) та Леся Цуренко (44).

Рейтинг WTA продовжує очолювати Іга Швьонтек з Польщі.