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Українська тенісистка Марта Костюк наступного тижня увійде в топ-20 рейтингу WTA

Це буде першим таким досягненням у кар'єрі Костюк.

Українська тенісистка Марта Костюк наступного тижня увійде в топ-20 рейтингу WTA
Марта Костюк
Фото: Мережа Х

Наступного тижня, у понеділок, 6 травня, буде оприлюднено оновлений рейтинг тенісисток від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє Укрінформ.

У цьому рейтингу Марта Костюк, друга “ракетка” України, потрапить до першої 20-ки.

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Це буде першим таким досягненням Костюк у кар'єрі.

В попередньому рейтингу вона займала 21-е місце, і на 20-му вона буде слідувати за Еліною Світоліною, яка з наступного тижня буде 19-ю “ракеткою” світу.

До топ-50 світового рейтингу також входять українки Ангеліна Калініна (31), Даяна Ястремська (33) та Леся Цуренко (44).

Рейтинг WTA продовжує очолювати Іга Швьонтек з Польщі.

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