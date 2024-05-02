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Ліга чемпіонів: "Боруссія" мінімально обіграла "ПСЖ" в першому матчі 1/2 фіналу

Зірковий Кіліан Мбаппе мав лише одну хорошу нагоду, але німців врятував каркас воріт.

Ліга чемпіонів: "Боруссія" мінімально обіграла "ПСЖ" в першому матчі 1/2 фіналу
Фани "Боруссії" святкують домашню перемогу
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів продовжує дивувати дортмундська "Боруссія": команда, яка в Бундеслізі у цьому сезоні не потрапляє навіть до топ-4, стала на крок ближчою до головного європейського трофея.

На рідному "Вестфаллен Штадіоні" у першій півфінальній дуелі підопічні Едіна Терзича приймали "ПСЖ". Статус фаворитів зустрічі французам у першому таймі не допомагав: "Боруссія" продемонструвала виважену гру в обороні з гострими випадами, один з яких завершився голом Фюллькруга на 36-ій хвилині.

Після перерви атаки парижан стали небезпечнішими. Нарешті нагадав про себе Кіліан Мбаппе, який з хорошої позиції пробив у стійку. Той самий результат був і після удару Ашрафа Хакімі буквально через лічені миттєвості. Каркас врятував "Боруссію", а гості більше не створили чогось по-справжньому гольового до фінального свистка.

1:0 - "Боруссія" дещо несподівано перемагає "ПСЖ", але у цій парі усе віришить матч-відповідь за тиждень.

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