Результативна нічия на «Альянц Арені»: огляд матчу 1/2 Ліги чемпіонів «Реал Мадрид» — «Баварія»

У вівторок, 30 квітня, на «Альянц Арені» відбувся перший матч півфіналу найпрестижнішого футбольного змагання Європи — Ліги чемпіонів УЄФА.

«Реал Мадрид» завітав у Мюнхен піднесеним після перемоги над «Манчестером Сіті». І хоч «Баварія» проводить не найкращий сезон у своїй історії, «вершкові» налаштовувалися на поєдинок серйозно.

Для мадридців це вже 17 півфінал, «Баварія» натомість провела 11 зустрічей у рамках ½ ЛЧ.

У п'ятницю в матчі проти «Реала Сосьєдад» головний тренер Карло Анчелотті виконав кілька ротацій. У ворота він поставив Кепу, тож український голкіпер Андрій Лунін відновив сили до протистояння в Мюнхені, де вийшов у стартовому складі.

Поєдинок розпочався дуже інтенсивно: «Баварія» пресингувала й змушувала мадридців захищатися. Уже на першій хвилині Лунін врятував команду — відбив ногою простріл Сане.

На 9-й хвилині Кейн із центру поля виконав навіс у ворота гостей — м'яч пролетів вище від поперечини. Ближче до середини першого тайму «Реал» дещо збив темп господарів і просунувся до їхніх воріт.

Фото: EPA/UPG

На 24-й хвилині перший момент «вершкових» завершився голом: Тоні Кроос виконав неймовірний розрізний пас на Вінісіуса, який у дотик запустив м'яч під ногу Ноєру — 0:1.

Фото: EPA/UPG

Отже, хоч у перші 45 хвилин саме «Баварія» мала більш упевнений вигляд і два удари у площину воріт, однак реалізувати епізоди вона так і не змогла. Тоді як «Реалу Мадрид» випав один-єдиний — і він пішов з поля з перевагою в один м'яч.

У другому таймі на 51-й хвилині внаслідок помилки німців «Реал» вийшов у контрвипад: Беллінгем розпочав атаку й обігрався з Вінісіусом. Далі Джуд передав м'яч Кроосу, той пробив у верхній дальній кут воріт — Ноєр рукою зумів відбити.

«Баварія» відповіла на це голом на 53-й хвилині: Сане протягнув мʼяч, прибрав Менді на правому фланзі, вийшов на ударну позицію й сильно пробив у ближній кут воріт Луніна — 1:1. На 56-й Лукас Васкес незграбно сфолив, зачепивши Мусіялу за гомілку. Арбітр призначив 11-метровий удар у ворота королівського клубу. До позначки підійшов Гаррі Кейн. Підманувши Андрія Луніна, англієць вивів мюнхенців уперед — 2:1. За якісь три хвилини «Баварія» перевернула хід гри.

На 81-й хвилині французький рефері Тюрпен призначив пенальті вже у ворота «Баварії»: Кім Мін Дже підніжкою завалив Родріго у власному штрафному, тож рішення арбітра було очевидним. Вінісіус упевнено зрівняв рахунок у матчі — 2:2.

Фото: EPA/UPG

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Попри те, що в цій парі фаворитом вважають саме «Реал Мадрид», у першому матчі команда не продемонструвала стійкості, натхнення й зухвалості, до яких усі звикли. «Баварія» була гострішою в атаках і нав'язувала боротьбу, щоправда, інколи її підводив захист. Зрештою, німці показали, що вони можуть чинити пристойний супротив навіть такому сильному супернику, як «Реал».

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті не задоволений грою команди в Мюнхені: «Вони показали найкращу версію себе, а ми, на мою думку, ні. У нас є час, щоб показати це наступної середи. У першому таймі ми захищалися, але не дуже інтенсивно. У другому таймі, коли вони повели в рахунку, ми почали трохи більше пресингувати, було відчуття, що нам комфортно, але не вистачало інтенсивності. Ми закінчили гру досить добре, нічия рівна, ми повинні страждати 90 хвилин в атмосфері, яку всі знають».

Томас Тухель, тренер «Баварії», прокоментував матч так: «Ми дуже добре почали й могли вийти вперед вже на першій хвилині. Потім перестали дотримуватися плану. Пропустили гол, і нам стало важко. У другому таймі поліпшало, ми проявили більше рішучості. Зробили рахунок 2:1 і мали ще багато моментів — мусили забивати третій. Дивне відчуття. Вони перетворили два моменти на два голи».

Фото: EPA/UPG

Матч-відповідь між «Баварією» і «Реалом» відбудеться в середу, 8 травня. Початок поєдинку о 22:00 за Києвом.