Верняєв: Мене списували з рахунків лише деякі люди з української федерації

Один з лідерів збірної України зі спортивної гімнастики Олег Верняєв ексклюзивно для LB.ua поділився враженнями від перемоги команди на ЧЄ.

«Після перемоги настала тотальна радість, адже ми нарешті виграли командну медаль, показали, що ми боротимемося в Парижі на Олімпіаді. Я думаю, що ми змогли це зробити внаслідок сили кожного гімнаста, адже у нас майже всі – це призери й чемпіони Європи та світу. Лише для Радомира Стельмаха це був дебют, але він теж впорався з програмою. Ми працювали злагодженою єдиною командою. Крім того, 4 людини з команди - це багатоборці, що є великим плюсом. Я дуже задоволений нашим складом. Хлопці просто найкращі», - зауважив Верняєв.

Олег нещодавно повернувся до великого спорту після дискваліфікації, але, за його словами, у його кондиціях сумнівалися лише кілька людей з Федерації гімнастики України.

«Як би смішно не було, але мене списували з рахунків тільки деякі люди з нашої федерації. На мою думку, це або люди, які не розуміють у гімнастиці нічого, або ті, хто просто заважали. Головне – це те, що я довів собі, що можу ще боротись за медалі. Цей турнір був показовим для мене, а це дуже важливо психологічно. Мотивація у підсумку буде кращою», - пояснив гімнаст.

Він також переконаний, що у збірної України є шанси продемонструвати хороший результат на паризьких Іграх.

«Шанси на успіх у нас прекрасні. Зараз варто працювати щодня, берегти себе, щоб травми не заважали, і, думаю, ми вас порадуємо в Парижі. Загадувати неможливо у спорті, але аналізувати можна і потрібно, тому, думаю, у нас бойова команда зараз», - підсумував Верняєв.

Нагадаємо, збірна України зі спортивної гімнастики завоювала 5 медалей на чемпіонаті Європи в італійському Ріміні. Два «золота» на свій рахунок записав Ілля Ковтун у вправах на паралельних брусах і перекладині, «срібло» на рахунку Олега Верняєва (особисте багатоборство), «бронза» - у Назара Чепурного (опорний стрибок). Національна збірна також вдруге в історії виграла золоту медаль у командному багатоборстві.