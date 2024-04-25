Україна здобула “срібло” на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Український спортсмен Олег Верняєв здобув “срібло” у багатоборстві на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.
Про це повідомила пресслужба НОК.
“На континентальній першості зі спортивної гімнастики, яка сьогодні розпочалася в італійському Ріміні, українець Олег Верняєв піднявся на другу сходинку п’єдесталу пошани у багатоборстві, набравши 84,031 бала”, - повідомили в НОК.
Перше місце виборов кіпріот Маріос Георгіу. Він випередив українця на 0,234 бала.
“Бронза” у господаря ЧЄ, італійця Юміна Аббадіні.
Олег Верняєв востаннє підіймався на подіум Чемпіонату Європи 2017 році, тоді він здобув три медалі - два золота та бронзу.
- Українська команда із параплавання здобула ще вісім медалей на третій день Чемпіонату Європи-2024, який триває у португальській Мадейрі.