Українські судді потрапили до списку арбітрів Євро-2024 з футболу

Український арбітр Микола Балакін під час матчу між Кіпром та Іспанією

Двоє українських арбітрів працюватимуть на Євро-2024 з футболу, повідомляє пресслужба УЄФА.

На матчах фінальної стадії чемпіонату Європи-2024 з футболу працюватимуть Микола Балакін та Олександр Беркут.

Українці потрапили у список "помічників арбітрів", вони виконуватимуть роль четвертих суддів або резервних асистентів.

Як повідомляє Суспільне Спорт, українські судді вдруге потрапили до списку арбітрів чемпіонатів Європи. В 2012 році УЄФА включив до резерву четвертого арбітра Віктора Швецова та лайнсмена Олександра Войтюка.

Всього ж до списку головних суддів, які влітку працюватимуть на матчах Євро-2024, увійшли 19 арбітрів.

Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Серед учасників континентальної першості є збірна України, яка зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Перший поєдинок на Євро-2024 команда Сергія Реброва проведе 17 червня в Мюнхені проти збірної Румунії.