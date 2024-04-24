Українські судді потрапили до списку арбітрів Євро-2024 з футболу

Двоє українських арбітрів працюватимуть на Євро-2024 з футболу, повідомляє пресслужба УЄФА.
На матчах фінальної стадії чемпіонату Європи-2024 з футболу працюватимуть Микола Балакін та Олександр Беркут.
Українці потрапили у список "помічників арбітрів", вони виконуватимуть роль четвертих суддів або резервних асистентів.
Як повідомляє Суспільне Спорт, українські судді вдруге потрапили до списку арбітрів чемпіонатів Європи. В 2012 році УЄФА включив до резерву четвертого арбітра Віктора Швецова та лайнсмена Олександра Войтюка.
Всього ж до списку головних суддів, які влітку працюватимуть на матчах Євро-2024, увійшли 19 арбітрів.
Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня до 14 липня у Німеччині.
Серед учасників континентальної першості є збірна України, яка зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.
Перший поєдинок на Євро-2024 команда Сергія Реброва проведе 17 червня в Мюнхені проти збірної Румунії.