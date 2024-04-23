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Національна збірна України з Таеквон-До перемогла на чемпіонаті Європи

На чемпіонаті спортсмени Всеукраїнського Союзу Таеквон-До здобули 42 медалі.

Національна збірна України з Таеквон-До перемогла на чемпіонаті Європи
Національна збірна України з Таеквон-До перемогла на чемпіонаті Європи
Фото: Мінмолодьспорту

Національна збірна України з Таеквон-До на чемпіонаті Європи у польському Любліні посіла перше командне місце серед 33-х країн-учасниць.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

“Виступ наших спортсменів у польському Любліні став найуспішнішим за всю історію їх участі у чемпіонатах Європи за останні 19 років”, - зазначили в міністерстві.

На чемпіонаті спортсмени Всеукраїнського Союзу Таеквон-До здобули 42 медалі (16 “золотих”, 11 “срібних”, 15 “бронзових”).

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Чемпіонами в індивідуальних змаганнях стали: Денис Липовецький (спаринг); Лідія Приймак (спаринг); Поліна Крисевич (спаринг); Єлизавета Бойко (спаринг); Іван Євсєєв (спаринг); Максим Тищенко (спаринг); Марія Гончарук (спеціальна техніка); Анна Кучерова (спаринг); Поліна Віхтюк (спаринг); Іван Коврижкін (спаринг); Єва Малишева (спаринг); Ілля Ковальчук (спаринг).

Крім того, жіночі і  чоловічі юнацькі та юніорські команди стали чемпіонами у виді програми командний спаринг.

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