>
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Українське дербі в АПЛ: "Арсенал" Зінченка зіграє проти "Челсі" Мудрика

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Українське дербі в АПЛ: "Арсенал" Зінченка зіграє проти "Челсі" Мудрика
"Арсенал"
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 23 квітня на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні відбудеться матч 29-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому "Арсенал" зустрінеться з "Челсі".

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Орієнтовні склади:

  • "Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі
  • "Челсі": Петрович — Дісасі, Чалоба, Тіаго Сілва, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Палмер, Галлагер, Мудрик — Н. Джексон

Не зіграють: Тімбер — В. Фофана, Р. Джеймс, Лавія, Нкунку, Колвілл, Угочукву

Під питанням: ... — Гюсто, Чілвелл, Палмер

У канонірів було три перемоги поспіль. У жовтні сині вели 2:0 після диво-голу Мудрика, але обмежилися нічиєю.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet безперечним фаворитом лондонського дербі вважають "Арсенал". Коефіцієнт на перемогу підопічних Мікеля Артети – 1,57. На звитягу "Челсі" – 5,80, а на нічийний результат - 4,65.

Також фахівці очікують на результативну гру. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 - 1,51 бала. На аналогічний тотал менше – 2,63.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies