Українське дербі в АПЛ: "Арсенал" Зінченка зіграє проти "Челсі" Мудрика

У вівторок, 23 квітня на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні відбудеться матч 29-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому "Арсенал" зустрінеться з "Челсі".

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Орієнтовні склади:

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі

"Челсі": Петрович — Дісасі, Чалоба, Тіаго Сілва, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Палмер, Галлагер, Мудрик — Н. Джексон

Не зіграють: Тімбер — В. Фофана, Р. Джеймс, Лавія, Нкунку, Колвілл, Угочукву

Під питанням: ... — Гюсто, Чілвелл, Палмер

У канонірів було три перемоги поспіль. У жовтні сині вели 2:0 після диво-голу Мудрика, але обмежилися нічиєю.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet безперечним фаворитом лондонського дербі вважають "Арсенал". Коефіцієнт на перемогу підопічних Мікеля Артети – 1,57. На звитягу "Челсі" – 5,80, а на нічийний результат - 4,65.

Також фахівці очікують на результативну гру. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 - 1,51 бала. На аналогічний тотал менше – 2,63.