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Марта Костюк здобула третю поспіль перемогу над тенісисткою з топ-10 та вийшла в третій фінал WTA у кар'єрі

Цього разу українка здолала 8-му ракетку світу чешку Маркету Вондроушову.

Марта Костюк здобула третю поспіль перемогу над тенісисткою з топ-10 та вийшла в третій фінал WTA у кар'єрі
Марта Костюк
Фото: Мережа Х

Марта Костюк вийшла у фінал грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті. У півфіналі змагань українська тенісистка здолала восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах, повідомляє Суспільне Спорт. 

Костюк стартувала на турнірі у Штутгарті з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, після чого здобула дві звитяги над представницями топ-10: в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен, а у чвертьфіналі пройшла №3 Коко Гофф, реалізувавши восьмий матчпойнт.

Суперницею Костюк у півфіналі стала чинна чемпіонка Вімблдону Маркета Вондроушова. Перед цим тенісистки зустрічались одного разу: чешка обіграла українку на Кубку Біллі Джин Кінг у 2023 році.

Костюк відіграла два брейкпойнти у першому геймі поєдинку, після чого заволоділа ініціативою та повела 5:1 з двома брейками.

Попри комфортну перевагу, Костюк не зуміла з двох спроб подати на матч: Вондроушова відіграла три сетпойнти та перевела партію на тайбрейк. На ньому Марта повернула собі ініціативу, зробила два мінібрейки і забрала сет — 7:2.

На початку другої партії Костюк повела з брейком, а за рахунку 3:1 ще раз взяла подачу суперниці. Українка зберегла цю перевагу і реалізувала перший матчпойнт — 6:2.

Гра тривала одну годину та 36 хвилин — найкоротший поєдинок для Костюк на турнірі в Штутгарті.

Марта Костюк (Україна) — Маркета Вондроушова (Чехія, 6) 2:0 (7:6, 6:2).

Костюк здобула третю поспіль перемогу над представницею топ-10 світового рейтингу та сьому — загалом у кар'єрі.

Марта вийшла у третій фінал рівня WTA та другий — у 2024 році. У 2023-му вона виграла перший титул у кар'єрі в Остіні (WTA 250), а у цьому сезоні грала у фіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго, де поступилась британці Кеті Бултер.

У фіналі Костюк зустрінеться з четвертою ракеткою світу Єленою Рибакіною, яка пройшла у півфіналі лідерку світового рейтингу та чинну чемпіонку турніру в Штутгарті Ігу Швьонтек.

У режимі реального часу Костюк піднялась на 21-ше місце в рейтингу WTA — це її особистий рекорд.

Нагадаємо, раніше українка Ангеліна Калініна у французькому Руані перемогла “нейтральну” Мірру Андреєву і пробилася до 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - Open Capfinances Rouen Métropole.

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