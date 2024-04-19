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Ліга Європи: Трубін програв серію пенальті, "Баєр" досі без поразок у сезоні

"Аталанта" вибила головного фаворита турніру, а "Рома" виграла італійську дуель.

Ліга Європи: Трубін програв серію пенальті, "Баєр" досі без поразок у сезоні
Анатолій Трубін після програшу "Марселю"
Фото: EPA

У футбольній Лізі Європи визначилися півфіналісти. Боротьбу за трофей продовжують італійські "Аталанта" та "Рома", німецький "Баєр" з Леверкузена та кривдник "Шахтаря" "Марсель".

Як зазначає УЄФА, французька команда на своєму шляху до наступної стадії обіграла "Бенфіку", за яку виступає ексфутболіст чемпіона України Анатолій Трубін. Наш голкіпер провів у воротах увесь матч і взяв участь у серії пенальті, яка й визначила переможця. На жаль для "орлів" та Трубіна, гравці "Марселя" з позначки були влучнішими.

"Баєр" після гучного святкування дострокового чемпіонства в Бундеслізі провів непереконливий поєдинок проти "Вест Гема". Підопічні Чабі Алонсо тривалий час поступалися в рахунку, але наприкінці зустрічі все ж змогли відігратися. Таким чином їхня безпрограшна серія сягнула вже 44 матчів - це абсолютний рекорд серед команд топ-5 ліг Європи.

"Аталанта" після розгромної перемоги над "Ліверпулем" тиждень тому мала завдання просто не розгубити перевагу у три м'ячі. Це команді з Бергамо і вдалося: хоча англійці швидко вийшли вперед завдяки голу Салаха з пенальті, ні на що більше їх не вистачило. Юрген Клопп прикро завершує свій останній єврокубковий сезон на чолі "червоних".

В італійському дербі "Роми" та "Мілана" усе віришив перший тайм, де римляни відзначилися двічі, а потім опинилися в меншості. Проте навіть попри перевагу суперника у кількості гравців, господарі "Стадіо Олімпіко" довели гру до перемоги. "Мілан" відквитав лише один м'яч і вилетів з Ліги Європи.

 

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