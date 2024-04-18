Ліга Чемпіонів: Лунін герой "Реала", "Арсенал" Зінченка вилетів

Український голкіпер взяв два пенальті у післяматчевій серії, а капітан збірної так і не отримав шансу вийти на поле.

У футбольній Лізі чемпіонів визначено усіх учасників півфіналу. "Арсенал" Олександра Зінченка так і не зміг побороти прокляття "Баварії", а "Реал" Андрія Луніна влаштував легендарну битву з "Манчестер Сіті".

Як пише УЄФА, поєдинок на "Сіті оф Манчестер Стедіум" розпочався з несподіваного голу мадридців - Родріго результативно завершив контратаку, коли, здавалося, господарі взяли гру під свій контроль. Після цього "Реал" і далі робив ставку на швидкі випади, а підопічні Пепа Гвардіоли довго й безуспішно намагалися знайти шлях до воріт Луніна у позиційних діях.

Втриматися іспанцям не вдалося: невдалі дії Рюдігера призвели до голу де Брейне. Український голкіпер після удару впритул був безсилим. Втім обидва - і Рюдігер, і Лунін - мали стати героями пізніше.

Без голів до фінального свистка, сухо в екстратаймах - і долю путівки до півфіналу вирішувала серія пенальті. Для "Реала" вона почалася з шоку: Модрич не зміг переграти Едерсона. Проте розпач швидко змінився тріумфом: Андрій Лунін парирував два поспіль удари. І саме Рюдігер останнім точним ударом вивів мадридців до наступної стадії. Чинний володар трофею "Сіті" свій титул не захистить.

Значно менше драми було у Мюнхені. "Баварія" мінімально обіграла "Арсенал" завдяки голу Кімміха, а Олександра Зінченко так і не вийшов на поле з лави запасних.