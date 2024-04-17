Циганков поза заявкою, гол Довбика і травма Яремчука: українці в 31-му турі Ла Ліги

До заявки на матч через ушкодження не потрапив український вінгер Віктор Циганков . Артем Довбик натомість вийшов у стартовому складі.

У суботу на арені «Метрополітано» «Атлетіко Мадрид» приймав «Жирону» в рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги.

Уже на 4-й хвилині український форвард вразив ворота «матрацників»: Ян Коуту отримав м'яч на правому фланзі та проникною передачею знайшов Артема у штрафному — 0:1.

Довбик став лідером бомбардирської таблиці, на його рахунку 17 голів і 5 асистів.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик (праворуч) забиває гол — 0:1 — під час матчу Ла Ліги між «Атлетіко Мадрид» і «Жироною», Мадрид, 13 квітня 2024 р.

На 33-й хвилині Мігель Гутьєррес зіграв рукою у власному штрафному — арбітр призначив пенальті у ворота каталонців. До позначки підійшов Грізманн, Газзаніга вгадав кут, проте Антуан зрівняв рахунок у матчі — 1:1.

На останніх секундах компенсованого часу першого тайму «Атлетіко Мадрид» забив удруге: захист перерізав пас Моліни з лівого флангу, Мората продовжив боротьбу, зберігши м'яч, і віддав дивовижний пас на Корреа, який головою переправив м'яч у дев'ятку — 2:1.

Після перерви на 50-й хвилині «Атлетіко» закріпив перевагу: Соліс обрізався у власному штрафному, чим вдало скористався Грізманн, м'яч від поперечки влучив у ворота каталонців — 3:1.

На 56-й хвилині потенційно-гольовий шанс мав Довбик: сценарій першого гола повторився, але цього разу нападник погано зупинив м'яч і схибив перед порожніми воротами.

Фото: EPA/UPG Нападник «Атлетіко Мадрид» Альваро Мората (праворуч) проти воротаря «Жирони» Пауло Газзаніги (у центрі) і захисника Дейлі Блінда (ліворуч) під час матчу Ла Ліги в Мадриді, 13 квітня 2024 р.

На 71-й хвилині червоно-білі мали божевільний шанс: «Атлетіко» обікрав суперника в пресингу, Моліна був на м'ячі, але пробив занадто сильно.

Фінальний свисток зафіксував перемогу «матрацників» напередодні зустрічі з «Боруссією Дортмунд», а також п'яту поспіль виїзну поразку «Жирони».

«Мальорка» — «Реал Мадрид»

На поєдинок з «Мальоркою» головний тренер «Реала Мадрид» Карло Анчелотті після виснажливого матчу Ліги чемпіонів проти «Манчестера Сіті» ротував склад. Лукас, Начо, Модрич, Брахім і Жозелу вийшли на старті, тим часом Карвахаль, Кроос, Камавінга, Родріго й Вінісіус відпочивали на лаві запасних.

Український голкіпер Андрій Лунін також з'явився від початку.

Найгострішим моментом у першій половині поєдинку «Мальорка» відзначилася на 32-й хвилині: Райоло обіграв Начо в стрибку й головою пробив низом, Лунін без проблем відбив удар.

Фото: EPA/UPG Воротар «Реала» Андрій Лунін (у центрі) спіймав м'яч під час матчу іспанської Ла Ліги з «Мальоркою», 13 квітня 2024 р.

За дві хвилини реальним шансом у матчі не скористалися мадридці: Чуамені просунувся вперед, віддав пас на Беллінгема, англієць пробив під поперечину.

За перші 45 хвилин команди запам'яталися лише переліченими моментами, решту часу по черзі володіли м'ячем і грали здебільшого в центрі поля.

Одразу після перерви блискавичний гол на 48-й хвилині оформив Чуамені: дальній удар футболіста зачепив Морланеса, і м'яч влетів у верхній кут воріт Райковича — 0:1.

На 62-й хвилині Лука Модрич пасував на Брагіма, але марокканський футболіст тягнув м'яч занадто довго, у підсумку втратив його просто перед воротами.

На 74-й хвилині Серхі Дардер з-за меж штрафного завдав сильного удару у створ воріт «Реала», але Лунін відіграв чудово й відбив м'яч.

На 94-й хвилині останнім шансом забити не скористався нападник «Мальорки» Ведат Мурічі: Антоніо Латорре виконав навіс із центру поля, Лунін у стрибку взяв м'яч у руки, але не втримав, Мурічі намагався добити, але фортуна була на боці мадридців: м'яч пролетів повз воріт.

Фото: EPA/UPG Ведат Мурічі («Мальорка») й Орельєн Чуамені («Реал») під час матчу іспанської Ла Ліги, 13 квітня 2024 року.

Арбітр зафіксував перемогу «Реала Мадрид» — 0:1.

Наразі «вершкові» лідирують у Чемпіонаті Іспанії з 78 очками. Найближчим переслідувачем є «Барселона» з 70 балами. «Жирона» посідає третє місце з 65 очками.

«Осасуна» — «Валенсія»

У понеділок, 15 квітня, «Осасуна» приймала «Валенсію».

Гості грали без Гаї та Яремчука, а також Діхабі, який вибув до кінця сезону.

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Матч розпочався на рівних, команди раз у раз виходили в контратаки.

На 18-й хвилині дивовижний контрвипад «Валенсії» вивів команду вперед: Дієго Лопес віддав діагональний пас на Алмейду, який сильно пробив з правого флангу, м'яч пройшов низом у дальній кут воріт — 0:1.

Фото: EPA/UPG Португальський півзахисник «Валенсії» Андре Алмейда (ліворуч) радіє голу 0:1 у матчі іспанської Ла Ліги з «Осасуною» на стадіоні «Ель-Садар» у Наваррі, 15 квітня 2024 р.

Після гола «Валенсія» грала за рахунком і домінування «Осасуни» на полі було дуже помітним.

На 40-й хвилі після подачі з кутового Мої влучив в Хаві Герру, м'яч змінив траєкторію та припав на стійку воріт.

На початку другої половини удар Рубена Ґарсії заблокував Мамардашвілі. Це був перший удар памплонців у площину воріт.

На 88-й хвилині після точної передачі Пеньї захисник «Осасуни» Хорхе Еррандо завдав удару головою, який пройшов трохи вище від поперечини.

На останніх хвилинах доданого часу під час фінальної атаки господарів Гільямон сфолив на хорватському нападнику «Осасуни» Анте Будимиру. Арбітри VAR розглядали епізод на порушення правил. Зрештою рефері призначив 11-метровий удар.

Нападник сам узявся пробивати пенальті, ледь не спіткнувся, завагався й припустився абсолютно божевільної помилки. «Осасуна» втратила шанс вирвати нічию.

«Валенсія» привезла з Памплони важливі три очки.

Згідно зі статистикою, значною перевагою в матчі володіла «Осасуна» — 65 %, вона завдала 13 ударів, причому двох у площину воріт.

«Валенсія» натомість відзначилася чотирма ударами, причому трьома у створ воріт Пірона.

Фото: EPA/UPG Ікер Муньос (ліворуч) і Хон Монкайола з «Осасуни» борються за м’яч із Дієго Лопесом з «Валенсії» під час матчу Ла Ліги, 15 квітня 2024 року.

Наразі «Валенсія» посідає 7-ме місце з 47 очками. На 6-му розташувався «Реал Сосьєдад» з 50 балами. «Лоч Чес» ще має шанс поборотися за 6-те місце й вийти у відбіркові матчі Ліги конференцій.