В основній сітці Ролан Гаррос-2024 зіграють п'ять українок

Ролан Гаррос-2024 пройде з 26 травня до 9 червня. Минулого року переможницею жіночого одиночного турніру стала перша ракетка світу Іга Швьонтек із Польщі.

Світоліна водинадцяте зіграє в основі турніру, Цуренко – вдесяте, Костюк та Ястремська – вп’яте, Калініна – вчетверте.

Таким чином, на Ролан Гаррос-2024 зіграють Еліна Світоліна (№17 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Ангеліна Калініна (№32 WTA), Даяна Ястремська (№33 WTA) та Леся Цуренко (№41 WTA).

До основної сітки Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, Ролан Гаррос-2024, згідно заявкового листа , потрапили п'ять українок.

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