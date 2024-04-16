В основній сітці Ролан Гаррос-2024 зіграють п'ять українок

До основної сітки Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, Ролан Гаррос-2024, згідно заявкового листа, потрапили п'ять українок.
Таким чином, на Ролан Гаррос-2024 зіграють Еліна Світоліна (№17 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Ангеліна Калініна (№32 WTA), Даяна Ястремська (№33 WTA) та Леся Цуренко (№41 WTA).
Світоліна водинадцяте зіграє в основі турніру, Цуренко – вдесяте, Костюк та Ястремська – вп’яте, Калініна – вчетверте.
Ролан Гаррос-2024 пройде з 26 травня до 9 червня. Минулого року переможницею жіночого одиночного турніру стала перша ракетка світу Іга Швьонтек із Польщі.