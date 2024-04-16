Українське дербі в АПЛ

У понеділок, 15 квітня, у рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги «Челсі» приймав «Евертон» на домашній арені «Стемфорд Бридж».

«Челсі» розпочав матч досить упевнено. Перший гол господарів припав на 13-ту хвилину. Палмер прокинув поміж ніг Брентвейта, п'ятою відпасував на Джексона, Ніколас повернув м'яч на Коула, який з лівої ноги пробив з-за меж штрафного майданчика в нижній лівий кут воріт Пікфорда — 1:0.

На 18-й хвилині Мудрик виконав передачу в центр штрафного на Джексона, який пробив по воротах, голкіпер парирував, а на добиванні чудово зіграв Коул Палмер: завершив атаку другим голом — 2:0.

За 10 хвилин голкіпер «ірисок» вийшов за межі штрафного, тоді помилився, коли віддав коротку передачу, і Коул Палмер обікрав захисника й пробив у порожні ворота — 3:0. Це його другий поспіль хеттрик на «Стемфорд Бридж».

Гол у роздягальню на 45-й хвилині на свій рахунок записав Нікола Джексон: правою ногою пробив із центру штрафного в лівий нижній кут — 4:0.

Після перерви, на 64-й хвилині, через фол Тарковскі на Мадуеке арбітр призначив пенальті.

Гравці «Челсі» влаштували сутичку між собою — сперечалися, хто реалізовуватиме.

Nicholas Jackson being a striker should have been allowed to take the penalty, as Cole Palmer was already on a hat trick. But Palmer has a chance to win golden boot, that's why he had to take it pic.twitter.com/SQ9GBUwLHS — Highbee of Lagos (@highbeely) April 16, 2024

Зрештою Коул Палмер підійшов до позначки й без зайвого пафосу, холоднокровно пробив — 5:0.

21-річний футболіст зрівнявся за кількістю забитих м'ячів з Ерлінгом Голандом, на їхньому рахунку по 20 голів.

Узагалі-то, у другому таймі гра дещо сповільнилася, але це не завадило «Челсі» забити ще раз. На 90-й хвилині Бен Чілвелл пройшов Паттерсона, пробив по воротах, Пікфорд зреагував, але на добиванні чудово зіграв Гілкріст — 6:0. Перший гол молодого футболіста у Прем'єр-лізі.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру Мудрика 7.4 бала, вищі за нього оцінки мають лише Галлагер, Джексон, Палмер і Гілкріст.

А от Миколенкові дісталися 5.5 бала, це найнижчий показник у команді.