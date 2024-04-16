Українське дербі в АПЛ

Ready to go! 💙#CFC | #CheEve pic.twitter.com/iYBuMiYQP6— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 15, 2024
«Челсі» розпочав матч досить упевнено. Перший гол господарів припав на 13-ту хвилину. Палмер прокинув поміж ніг Брентвейта, п'ятою відпасував на Джексона, Ніколас повернув м'яч на Коула, який з лівої ноги пробив з-за меж штрафного майданчика в нижній лівий кут воріт Пікфорда — 1:0.
На 18-й хвилині Мудрик виконав передачу в центр штрафного на Джексона, який пробив по воротах, голкіпер парирував, а на добиванні чудово зіграв Коул Палмер: завершив атаку другим голом — 2:0.
За 10 хвилин голкіпер «ірисок» вийшов за межі штрафного, тоді помилився, коли віддав коротку передачу, і Коул Палмер обікрав захисника й пробив у порожні ворота — 3:0. Це його другий поспіль хеттрик на «Стемфорд Бридж».
Three goals in 16 minutes. Unstoppable. 💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 15, 2024
🔵 3-0 🍬 [37] #CFC | #CheEve pic.twitter.com/vVsWBz6sC7
Гол у роздягальню на 45-й хвилині на свій рахунок записав Нікола Джексон: правою ногою пробив із центру штрафного в лівий нижній кут — 4:0.
Після перерви, на 64-й хвилині, через фол Тарковскі на Мадуеке арбітр призначив пенальті.
Гравці «Челсі» влаштували сутичку між собою — сперечалися, хто реалізовуватиме.
Nicholas Jackson being a striker should have been allowed to take the penalty, as Cole Palmer was already on a hat trick. But Palmer has a chance to win golden boot, that's why he had to take it pic.twitter.com/SQ9GBUwLHS— Highbee of Lagos (@highbeely) April 16, 2024
Зрештою Коул Палмер підійшов до позначки й без зайвого пафосу, холоднокровно пробив — 5:0.
21-річний футболіст зрівнявся за кількістю забитих м'ячів з Ерлінгом Голандом, на їхньому рахунку по 20 голів.
Узагалі-то, у другому таймі гра дещо сповільнилася, але це не завадило «Челсі» забити ще раз. На 90-й хвилині Бен Чілвелл пройшов Паттерсона, пробив по воротах, Пікфорд зреагував, але на добиванні чудово зіграв Гілкріст — 6:0. Перший гол молодого футболіста у Прем'єр-лізі.
Статистичний портал Sofascore оцінив гру Мудрика 7.4 бала, вищі за нього оцінки мають лише Галлагер, Джексон, Палмер і Гілкріст.
А от Миколенкові дісталися 5.5 бала, це найнижчий показник у команді.