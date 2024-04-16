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Українське дербі в АПЛ

У понеділок, 15 квітня, у рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги «Челсі» приймав «Евертон» на домашній арені «Стемфорд Бридж».

Українські футболісти Михайло Мудрик, який виступає за “Челсі”, та Віталій Миколенко, що грає за “Евертон”, вийшли на поле у стартовому складі.

«Челсі» розпочав матч досить упевнено. Перший гол господарів припав на 13-ту хвилину. Палмер прокинув поміж ніг Брентвейта, п'ятою відпасував на Джексона, Ніколас повернув м'яч на Коула, який з лівої ноги пробив з-за меж штрафного майданчика в нижній лівий кут воріт Пікфорда — 1:0.

На 18-й хвилині Мудрик виконав передачу в центр штрафного на Джексона, який пробив по воротах, голкіпер парирував, а на добиванні чудово зіграв Коул Палмер: завершив атаку другим голом — 2:0.

За 10 хвилин голкіпер «ірисок» вийшов за межі штрафного, тоді помилився, коли віддав коротку передачу, і Коул Палмер обікрав захисника й пробив у порожні ворота — 3:0. Це його другий поспіль хеттрик на «Стемфорд Бридж».

Гол у роздягальню на 45-й хвилині на свій рахунок записав Нікола Джексон: правою ногою пробив із центру штрафного в лівий нижній кут — 4:0.

Після перерви, на 64-й хвилині, через фол Тарковскі на Мадуеке арбітр призначив пенальті.

Гравці «Челсі» влаштували сутичку між собою — сперечалися, хто реалізовуватиме.

Зрештою Коул Палмер підійшов до позначки й без зайвого пафосу, холоднокровно пробив — 5:0.

21-річний футболіст зрівнявся за кількістю забитих м'ячів з Ерлінгом Голандом, на їхньому рахунку по 20 голів.

Узагалі-то, у другому таймі гра дещо сповільнилася, але це не завадило «Челсі» забити ще раз. На 90-й хвилині Бен Чілвелл пройшов Паттерсона, пробив по воротах, Пікфорд зреагував, але на добиванні чудово зіграв Гілкріст — 6:0. Перший гол молодого футболіста у Прем'єр-лізі.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру Мудрика 7.4 бала, вищі за нього оцінки мають лише Галлагер, Джексон, Палмер і Гілкріст.

А от Миколенкові дісталися 5.5 бала, це найнижчий показник у команді.

Михайло Мудрик ‘Челсі’ (ліворуч) проти Джеймса Тарковскі з ‘Евертона’ під час матчу англійської Прем'єр-ліги, 15 квітня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Михайло Мудрик ‘Челсі’ (ліворуч) проти Джеймса Тарковскі з ‘Евертона’ під час матчу англійської Прем'єр-ліги, 15 квітня 2024 р.

Сніжана Журбенко, журналістка
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