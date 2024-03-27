Їдемо на Євро-2024. Огляд матчу Україна — Ісландія

26 березня у Вроцлаві на Tarczyński Arena Wrocław Україна в непростому поєдинку здобула путівку на Євро-2024 в матчі проти Ісландії.

Фото: EPA/UPG Збірна України перед матчем

Стартовий склад збірної України: Андрій Лунін, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Володимир Бражко, Руслан Маліновський, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Роман Яремчук.

На відміну від попереднього, цей матч Олександр Зінченко розпочав на лавці запасних. Як і Артем Довбик. А от Віктор Циганков, який не потрапив у заявку на гру з Боснією, відновився після травми коліна й вийшов на поле зі старту.

Стартовий склад збірної Ісландії: Хакон Рафн Вальдімарссон, Гудмундур Торарінссон, Віктор Палссон, Сверрір Інгасон, Йоганн Гудмундссон, Йон Дагур Торстейнссон, Альберт Гудмундссон, Гакон Арнар Гаральдссон, Даніель Лео Гретарссон, Адноур Інгві Трейстасон, Андрі Гудйонсен.

Через травму в попередньому поєдинку допомогти команді у фіналі не зміг вінгер Арнор Сігурдссон. Натомість капітан Йоганн Гудмундссон, який пропустив протистояння з Ізраїлем, повернувся до стартового складу в матчі зі збірною України.

Фото: twitter.com/footballiceland Арнор Сігурдссон

Підопічні Сергія Реброва взяли ініціативу на себе з першої хвилини — небезпечний момент створив Михайло Мудрик. Вінгер вибіг по лівому флангу й віддав передачу на Яремчука, той намагався підставити ногу під удар, але набігли футболісти Ісландії й відібрали м'яч.

На 14-й хвилині 20-річний півзахисник Гаральдссон обійшов аж п'ятьох українців і віддав передачу по флангу, де пробив Торарінссон, проте Лунін витягнув цей удар здалеку.

На 15-й хвилині Україна відповіла швидким контрвипадом: Миколенко пробив з ударної позиції, щоправда, зависоко.

Перша чверть тайму була досить напруженою, команди обмінювались атаками.

Попри певну перевагу українців, ісландців скористалися моментом на 30-й хвилині: лідер «вікінгів» Альберт Гудмундссон потужним ударом з 20 метрів пробив у дальній кут воріт Луніна — 0:1.

Фото: EPA/UPG Судаков (праворуч) і Гудмундссон під час фінального матчу плей-оф УЄФА Євро-2024 між Україною та Ісландією у Вроцлаві, 26 березня 2024 року.

На 35-й Михайло Мудрик з лівого флангу подав на лінію воротарського майданчика, але голкіпер ісландців добре прочитав цей епізод і спокійно забрав м'яч.

На 37-й хвилині супермомент був у Судакова: півзахисник пройшов двох суперників і потужно пробив у ближній кут Вальдімарссона — голкіпер відбив м'яч на кутовий.

Після подачі з кутового Ілля Забарний головою зрізав м'яч у ворота, але ісландський воротар знову врятував команду.

На 38-й хвилині Віктор Циганков закинув у штрафний на Яремчука, який в один дотик забив у порожні ворота. Однак після перегляду VAR французька бригада арбітрів усе ж вказала на офсайд — гол скасували.

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук (ліворуч) біля воріт під час фінального матчу плей-оф УЄФА Євро-2024, 26 березня 2024 року

Загалом у першому таймі збірна України домінувала на полі, але не реалізувала своїх моментів. Сценарій матчу з Боснією і Герцеговиною повторився у Вроцлаві. Натомість команда Ісландії грала дуже організовано, компактно діяла в обороні, виходила в контрвипади, знаходила вільний простір у чужому штрафному майданчику.

На другий тайм синьо-жовті вийшли зі зрозумілим завданням — хоча б відігратися до кінця основного часу. І виконали його доволі швидко: на 53-й хвилині Георгій Судаков здійснив діагональну передачу на Віктора Циганкова, який обійшов Торарінссона, змістився в центр і з лінії штрафного потужно вдарив у кут воріт — 1:1.

Перші заміни в зустрічі припали на 64-ту хвилину. У збірної Ісландії замість Торарінссона вийшов Фіннссон, а Оскарссон замінив Гудйонсена.

В українській команді Руслана Маліновського заступив Олександр Зінченко, який одразу активно включився у гру. На 65-й хвилині він виконав розрізний пас у штрафний майданчик ісландців, де Яремчук прийняв і в дотик пробив у ближній кут, але м'яч влучив у зовнішній бік сітки.

На 72-й хвилині Сергій Ребров замінив Романа Яремчука на Артема Довбика.

На 74-й хвилині шанс отримав Віталій Миколенко: захисник опинився перед воротами й пробив у дотик, але не влучив у ближній кут воріт Валдімарссона.

Першим моментом у другому таймі збірна Ісландії відзначилась аж на 77-й хвилині: після обрізки Забарного Гудмундссон обійшов Матвієнка й небезпечно пробив поруч зі стійкою — Україні пощастило.

На 83-й хвилині величезна робота Мудрика дала плоди: Віктор Циганков розігнав атаку, віддав передачу в центр, де Судаков пропустив м'яч на Михайла, який у дотик поцілив у нижній лівий кут воріт — 2:1.

Фото: twitter.com/euro2024 Михайло Мудрик і Георгій Судаков

Фото: twitter.com/chelseafc Михайло Мудрик

Тож тепер очікуємо на команду Сергія Реброва в Німеччині, де в групі E вона зіграє зі збірними Бельгії, Словаччини й Румунії.

Це четвертий поспіль вихід збірної України на Чемпіонат Європи.

Сергій Ребров так прокоментував переможний матч: «Я думаю, це дуже важлива перемога для всього українського народу, для наших воїнів. Я дуже радий за футболістів, тому що ці дві гри були дуже важкими й нервовими. І до, і після матчів ми говорили, що ці перемоги — для нашої країни, людей, захисників, які відстоюють нашу свободу. Кожен розуміє, наскільки важлива ця перемога.

Фото: twitter.com/uafukraine

Я вдячний уболівальникам: навіть після пропущеного гола вони нас підтримували. Ми дійсно відчували це. Вважаю, сьогодні всі заслуговують на цю перемогу — наші вболівальники, наші ЗСУ й наша збірна».

Наставник збірної Ісландії також поділився враженнями про гру: «Був хороший перший тайм. Ми вигравали 1:0. Мали шанси на початку другого тайму забити другий м'яч. Але вони в другому таймі дуже рано забили в наші ворота.

Ми намагалися втримати цей результат, опустилися нижче, стали ближче грати до своїх воріт і пропустили другий гол. Але загалом це був досить непоганий, рівний матч.

Вийшов Зінченко — він дуже сильно вплинув. Це дуже хороший футболіст «Арсеналу», що змінив гру команди. Якби ми поступилися комусь іншому, було б образливіше. А так програли Україні — і це нормально».