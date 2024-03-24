"Реал" хоче, аби Лунін продовжив контракт із клубом

Керівництво клубу "Реал" хоче, аби український воротар Андрій Лунін продовжив контракт із ФК, передає Sport.ua.

Чинний договір діє до 2025 року.

Переговори про продовження контракту провів головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті, відзначивши, що "Андрій Лунін має величезний потенціал".

Українець залишиться основним воротарем до кінця кампанії, бо зірковий воротар Тібо Куртуа не зіграє цього сезону через травму.

Загалом Лунін провів у цьому сезоні за "Реал" 23 матчі. У них пропустив 19 голів, 10 разів зберіг ворота.