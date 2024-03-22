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Україна вийшла до фіналу відбору на Євро-2024, обігравши Боснію й Герцеговину

У дуже складному матчі підопічні Сергія Реброва змогли повністю перевернути гру за три хвилини. 

Україна вийшла до фіналу відбору на Євро-2024, обігравши Боснію й Герцеговину
Роман Яремчук святкує забитий м'яч
Фото: uefa.com

Збірна України з футболу 26 березня у Вроцлаві зіграє вирішальний матч за вихід до фінальної частини Євро-2024. Потрапляння до фіналу плей-оф відбіркового турніру команда Сергія Реброва забезпечила важкою виїзною перемогою над Боснією та Герцеговиною.

Гра складалася не за сценарієм українців: тривалий час наша збірна не створювала особливої загрози біля воріт господарів арени "Біліно Поле" у Зениці. Натомість на 56-ій хвилині боснійці провели атаку, яка завершилася невдалим рикошетом: Микола Матвієнко зрізав м'яч у кут власних воріт.

Повністю перевернути ситуацію синьо-жовтим вдалося лише після виходу на поле нападника Романа Яремчука. Форвард "Валенсії" продемонстрував, що справді перебуває у чудовій формі: спершу сам результативно замкнув простріл Юхима Коноплі, а вже через три хвилини віддав асист на Артема Довбика. 

2:1 у підсумку - вольова перемога України. Далі усе залежить від результату номінально домашнього матчу 26 березня у Польщі. Суперниками підопічних Реброва стане збірна Ісландія, яка дещо несподівано обіграла Ізраїль 4:1. В разі перемоги головна команда влітку зіграє на Євро, яке приймає Німеччина.   

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