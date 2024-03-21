Ексфутболіст Дані Алвес може вийти з в'язниці під заставу у мільйон євро

Колишнього бразильського футболіста Дані Алвеса можуть звільнити з в'язниці під заставу у мільйон євро в очікуванні апеляції у справі про зґвалтування у Барселоні.

Таке рішення схвалив суд в Іспанії, пишуть Euronews.

Алвес повинен здати свої паспорти.

Спортсмена визнали винним у зґвалтуванні жінки в нічному клубі у 2022 році, він отримав чотири роки й шість місяців позбавлення волі. Алвес наполягав на своїй невинуватості протягом трьох днів суду.

Чоловік перебуває за ґратами з моменту арешту в січні 2023 року. Попередні апеляції щодо звільнення під заставу були відхилені. Зокрема через те, що Бразилія не видає своїх громадян, які засуджені за кордоном.

Щоб вийти на свободу, окрім грошової застави, 40-річний Алвес також повинен надати свої бразильський та іспанський паспорти, йому заборонено залишати країну. Він також не може наближатися до жертви на відстань ближче ніж кілометр або намагатися з нею спілкуватися, і він повинен щотижня з’являтися до будівлі суду. Ексфутболіст досі має резиденцію поблизу Барселони.

Рішення було прийнято через день після слухання, на якому Алвес заявив суду через відеоконференцію з в'язниці, що він не мав наміру тікати з країни, за словами його адвоката Інес Гвардіоли.