Українські паратенісисти здобули декілька медалей на міжнародному турнірі в Іспанії

Національна збірна команда України з настільного тенісу успішно виступила на міжнародному турнірі з паралімпійського настільного тенісу в Платжі д’Ару (Іспанія).

У спортивному заході взяли участь спортсмени з інвалідністю із 38 країн світу. Українську парафехтувальну збірну представляли шестеро гравців. Вони вибороли 1 золоту, 1,5 срібні та 3,5 бронзові нагороди.

Так, Наталя Косміна здобула 1 золоту (командний мікст), 0,5 срібних (у парі зі спортсменкою з іншої країни – зараховується півмедалі) та 1 бронзову медаль.

Валерій Власенко виграв "золото" у командному міксті (з Наталею Косміною).

Олександр Єзик здобув "срібло", бронзу в особистих поєдинках та 0,5 "бронзи" у командному даблі зі спортсменом з іншої країни. А Ірина Шинкарьова та Василь Петрунів здобули по 1 бронзовій нагороді.