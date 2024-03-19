>
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Українські паратенісисти здобули декілька медалей на міжнародному турнірі в Іспанії

Нашу парафехтувальну збірну представляли шестеро гравців.

Українські паратенісисти здобули декілька медалей на міжнародному турнірі в Іспанії
Українська парафехтувальна збірна
Фото: Facebook/National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Національна збірна команда України з настільного тенісу успішно виступила на міжнародному турнірі з паралімпійського настільного тенісу в Платжі д’Ару (Іспанія).

У спортивному заході взяли участь спортсмени з інвалідністю із 38 країн світу. Українську парафехтувальну збірну представляли шестеро гравців. Вони вибороли 1 золоту, 1,5 срібні та 3,5 бронзові нагороди.

Так, Наталя Косміна здобула 1 золоту (командний мікст), 0,5 срібних (у парі зі спортсменкою з іншої країни – зараховується півмедалі) та 1 бронзову медаль.

Валерій Власенко виграв "золото" у командному міксті (з Наталею Косміною).

Олександр Єзик здобув "срібло", бронзу в особистих поєдинках та 0,5 "бронзи" у командному даблі зі спортсменом з іншої країни. А Ірина Шинкарьова та Василь Петрунів здобули по 1 бронзовій нагороді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies