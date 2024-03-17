Український триатлоніст Воронцов здобув бронзу на етапі Кубка Америки з триатлону

Український триатлоніст Віталій Воронцов здобув бронзову нагороду на етапі Кубка Америки з триатлону, що проходив у мексиканському місті Ла-Пас.

Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту.

Дистанцію 1500 м плаванням наш спортсмен подолав за 0:14.21, 38 км велосипедом − за 0:56.32, у бігу на 10 км показав результат 0:30.36 і з підсумковим часом 01:42.12 посів третє місце.

Він поступився представникам Мексики та Ірландії.

Фото: Мінмолоді

“Після двох невдалих гонок у Венесуелі та Кубі вдалося реабілітуватися на Кубку Америки з триатлону в Ла-Пасі (Мексика). Однак, на гонці не обійшлося без пригод, після непоганого плавання та їзди на велосипеді у першій групі, за 500 метрів до другої транзитної зони я попадаю в завал, але швидко зібравшись повертаюсь в гонку. У підсумку на бігу вдалося наздогнати групу та у хорошій боротьбі вибороти бронзу”, − прокоментував змагання Воронцов.