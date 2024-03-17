В Олімпійських іграх може взяти участь 40 російських спортсменів, − віцепрезидент МОК

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі може зібратися близько 40 російських спортсменів.

Про це заявив віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс, пише The Guardian з посиланням Daily Telegraph.

“Питання в тому, скільки (російських спортсменів) також буде там, оскільки вони не будуть брати участь у командних видах спорту, тому що вони не можуть змагатися як Росія”, − сказав Коутс.

“Хто тренується у російських клубах, вони не приїдуть. Я не знаю, але очевидно, що деякі спортсмени можуть вирішити не їхати, якщо вони не змагаються за Росію”, − додав він.

Відповідно до санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну у 2022 році, для якого Білорусь виступала як плацдарм, МОК дозволяє лише деяким російським і білоруським спортсменам змагатися в Парижі, впровадивши жорсткі обмеження. Спортсмени цих країн виступатимуть у нейтральному статусі, будь-яка символіка цих двох держав буде заборонена.