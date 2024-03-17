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В Олімпійських іграх може взяти участь 40 російських спортсменів, − віцепрезидент МОК

Вони змагатимуться відповідно до жорстких обмежень.

В Олімпійських іграх може взяти участь 40 російських спортсменів, − віцепрезидент МОК
Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі може зібратися близько 40 російських спортсменів.

Про це заявив віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс, пише The Guardian з посиланням Daily Telegraph.

“Питання в тому, скільки (російських спортсменів) також буде там, оскільки вони не будуть брати участь у командних видах спорту, тому що вони не можуть змагатися як Росія”, − сказав Коутс.

“Хто тренується у російських клубах, вони не приїдуть. Я не знаю, але очевидно, що деякі спортсмени можуть вирішити не їхати, якщо вони не змагаються за Росію”, − додав він.

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Відповідно до санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну у 2022 році, для якого Білорусь виступала як плацдарм, МОК дозволяє лише деяким російським і білоруським спортсменам змагатися в Парижі, впровадивши жорсткі обмеження. Спортсмени цих країн виступатимуть у нейтральному статусі, будь-яка символіка цих двох держав буде заборонена.

  • Включення нейтральних спортсменів залишається спірним питанням. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав грудневе рішення дозволити їхню участь “ганебною”.
  • Мер Парижа Анн Ідальго заявила минулого тижня, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь у Літніх Іграх 2024 року.
  • Нещодавно із жорсткою критикою російського уряду та його ролі у спорті виступив навіть традиційно схильний до дипломатії президент МОК Томас Бах.
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