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МОК допустив росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі

У нейтральному статусі і лише для індивідуальних змагань.

МОК допустив росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі
Фото: skysports.com

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024, повідомляє isport.ua.

Спортсмені цих країн виступатимуть у нейтральному статусі, будь-яка символіка цих двох держав буде заборонена.

Також спортсмени зможуть виступати тільки в індивідуальних дисциплінах, команди не були допущені.

При цьому в МОК зазначили, що лише 13 спортсменів РФ й РБ пройшли на сьогодні критерії відбору на ОІ-2024. Відбори будуть лише через офіційні старти.

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Крім того, кожен учасник із Росії та Білорусі має підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії.

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