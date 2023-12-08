МОК допустив росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі

У нейтральному статусі і лише для індивідуальних змагань.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024, повідомляє isport.ua.

Спортсмені цих країн виступатимуть у нейтральному статусі, будь-яка символіка цих двох держав буде заборонена.

Також спортсмени зможуть виступати тільки в індивідуальних дисциплінах, команди не були допущені.

При цьому в МОК зазначили, що лише 13 спортсменів РФ й РБ пройшли на сьогодні критерії відбору на ОІ-2024. Відбори будуть лише через офіційні старти.

Крім того, кожен учасник із Росії та Білорусі має підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії.