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МОК не змінюватиме умови допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Участь росіян та білорусів на Іграх буде ухвалено у березні 2024 року.

МОК не змінюватиме умови допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024
Фото: skysports.com

На саміті Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Швейцарії було обговорено питання участі спортсменів з Росії та Білорусії у майбутніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, повідомляє isport.ua.

МОК опублікував комюніке, в якому наголошено на місії спорту у побудові світу, але також висловлено жаль про вплив обмежень на спортсменів з російськими та білоруськими паспортами.

Резолюція саміту підтримує ідею, що Олімпійські ігри мають сприяти миру, розвитку та включенню, незважаючи на нинішню геополітичну обстановку.

МОК підкреслив, що нейтральні атлети з російським та білоруським паспортами можуть брати участь, але при дотриманні чітких обмежень, зберігаючи усталену практику захисту прав спортсменів на рівні міжнародних змагань.

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При цьому, рішення про можливу участь росіян та білорусів на ОІ буде ухвалено у березні наступного року.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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