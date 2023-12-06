МОК не змінюватиме умови допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Участь росіян та білорусів на Іграх буде ухвалено у березні 2024 року.

На саміті Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Швейцарії було обговорено питання участі спортсменів з Росії та Білорусії у майбутніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, повідомляє isport.ua.

МОК опублікував комюніке, в якому наголошено на місії спорту у побудові світу, але також висловлено жаль про вплив обмежень на спортсменів з російськими та білоруськими паспортами.

Резолюція саміту підтримує ідею, що Олімпійські ігри мають сприяти миру, розвитку та включенню, незважаючи на нинішню геополітичну обстановку.

МОК підкреслив, що нейтральні атлети з російським та білоруським паспортами можуть брати участь, але при дотриманні чітких обмежень, зберігаючи усталену практику захисту прав спортсменів на рівні міжнародних змагань.

При цьому, рішення про можливу участь росіян та білорусів на ОІ буде ухвалено у березні наступного року.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.