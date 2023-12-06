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Жіноча збірна України зберегла шанси на прописку в другому дивізіоні Ліги націй

Українки перемогли команду Сербії.

Жіноча збірна України зберегла шанси на прописку в другому дивізіоні Ліги націй
Фото: УАФ

В останньому, 6-му турі дівізіона В Ліги націй жіноча збірна України з футболу зустрічалася с командою Сербії і несподівано здобула перемогу – 1:0.

Єдиний гол у цій грі на 55-й хвилині забила Вікторія Гірін.

Таким чином, Україна поки що зберегла місце у Лізі В, посівши в групі третє місце із шістьма очками, випередивши аутсайдера - Грецію.

Також українки не стали найгіршою третьою командою в Лізі В, оскільки Словенія розгромно програла Чехії (0:4) і опинилися у рейтингу нижче за Україну (з 6 очками за різницею м'ячів).

Наразі на підопічних Володимира П'ятенка чекають стикові матчі, які відбудуться у лютому 2024 року (жеребкування – 11 грудня).

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У свою чергу Сербія не змогла вийти напряму до Ліги А, через що їй доведеться грати перехідні матчі.

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