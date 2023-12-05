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Павелко залишив посаду голови відділення НОК України у Дніпропетровській області

Його змінив Михайло Кошляк.

Павелко залишив посаду голови відділення НОК України у Дніпропетровській області
Михайло Кошляк
Фото: НОК України

На звітно-виборчій асамблеї відділення НОК України у Дніпропетровській області новим очільником олімпійського руху в регіоні було обрано президента Федерації дзюдо України, члена Виконкому НОК України Михайла Кошляка, повідомляє пресслужба НОК.

Президент НОК України Вадим Гутцайт побажав успіху новообраному очільнику Відділення, а також висловив сподівання, що завдяки енергії та пристрасті до спорту Кошляка вдасться досягти нових вершин у питанні розвитку олімпійського руху в області.

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Раніше посаду обіймав президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, який перебуває у СІЗО під слідством.

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