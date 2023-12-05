Павелко залишив посаду голови відділення НОК України у Дніпропетровській області

На звітно-виборчій асамблеї відділення НОК України у Дніпропетровській області новим очільником олімпійського руху в регіоні було обрано президента Федерації дзюдо України, члена Виконкому НОК України Михайла Кошляка, повідомляє пресслужба НОК.

Президент НОК України Вадим Гутцайт побажав успіху новообраному очільнику Відділення, а також висловив сподівання, що завдяки енергії та пристрасті до спорту Кошляка вдасться досягти нових вершин у питанні розвитку олімпійського руху в області.

Раніше посаду обіймав президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, який перебуває у СІЗО під слідством.