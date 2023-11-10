Українська олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики назвала Гутцайта найгіршим міністром спорту в історії України

Чемпіонка московської Олімпіади-1980 у складі збірної СРСР та віцепрезидент Федерації гімнастики України Стела Захарова прокоментувала відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

"Моя думка, що за останній час не було зроблено того, чого б хотілося. На превеликий жаль, міністр не виконав свої обіцянки. Я тривалий час перебуваю у спорті та можу сказати, що Гутцайт – це найгірший міністр молоді та спорту, який був в історії незалежної України.

Він мав, як спікер, об'єднати український спорт у цей важкий час, але він цього не зробив. У всіх федераціях, зокрема і в нашій, були тільки скандали та непорозуміння. Цьому сприяв і Гутцайт.

Усі міністри намагалися знаходити якесь порозуміння між федераціями, але тільки не він. До Олімпійських ігор залишився рік, але я не можу сказати, що було щось зроблено для Української федерації гімнастики", - цетує Захарову "Спорт-Експрес Україна".

"Я навіть не можу згадати, що в нього вийшло. Коли щось виходить, то Гутцайт хвалить себе, а коли трапляються провали – звинувачує інших. Міністр має вміти брати на себе відповідальність, бо особисто йому довірили орган управління. Треба вміти визнавати помилки.

Коли Гутцайт став президентом НОКу, він мав написати заяву і піти з посади міністра. За законодавством заборонено одночасно обіймати ці дві посади. Таким чином він лобіював у НОК свої інтереси через міністерство.

Гутцайт обіцяв не суміщати дві посади, але не дотримав слова. Отже, такій людині вірити не можна. На міністра молоді та спорту мають рівнятися всі спортсмени, але він подав не дуже гарний приклад. Гутцайт показав, що йому можна порушувати Закон, а всім іншим – ні.

Міністр має бути для всіх прикладом, показувати, що він живе за законом і правилами. Але Гутцайт цього не зробив", - зазначила олімпійська чемпіонка.

Раніше Захарова обізвала Гутцайта "ватником".