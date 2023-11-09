"Металіст" має великі проблеми з боргами і може припинити існування, - ЗМІ

"Металіст" у нинішньому сезоні Першої ліги поки що є аутсайдером, вигравши лише один матч у сезоні, проте проблеми на полі пов'язані з проблемами клубу, інформує sport.ua.

Клуб має фінансові труднощі через судові слухання в Спортивному арбітражному суді (CAS), ФІФА та інших інстанціях, на що йде близько 35% бюджету. Ідуть суди з легіонерами та українцями, яких раніше підписував ще Сергій Курченко, хоча нинішній клуб не пов'язаний з тим, який Курченко придбав у Олександра Ярославського.

За цей час футболісти повигравали свої справи в судах та вимагають виплат у нинішнього "Металіста".

Клуб найняв багато юристів та витрачає великі кошти на діловодство, що не дозволяє команді розвиватися. Харків'яни у CAS мають намір довести, що цей "Металіст" не є правонаступником "старого" "Металіста".

Плюс потрібно розбиратися з тими легіонерами, які поїхали за 7-ю статтею ФІФА. Немає шансів, що вони повернуться до України, проте гроші за ці трансфери треба сплатити.

Якщо керівництво змусять платити борги у справах "старого" "Металіста", то клубу буде важко продовжити своє існування.