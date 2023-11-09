Арахамія назвав причини відставки Гутцайта з посади міністра молоді та спорту

Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що відставка Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України була пов'язана з тим, що його було призначено головою НОК України.

"Там буде багато роботи. На цьому треба зосереджуватись. Там дуже багато завдань. У тому числі й завдання щодо того, як протидіяти на спортивному фронті питанню участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Він йде фултайм та концентрується на цьому питанні", - цитує нардепа ukrinform.ua. Підписуйтесь на наш Google News

При цьому Арахамія зазначив, що поки що немає кандидата на посаду міністра молоді та спорту, тому його обов'язки виконуватиме заступник.

"Ми ще не маємо кандидата на посаду цього міністра. Поки що заступник виконуватиме його обов'язки, але на наступне засідання ми вже вирішимо питання щодо кандидата".