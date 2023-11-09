Промоутер Камбососа назвав терміни проведення бою з Ломаченком

Промоутер чемпіона IBO у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO) Лу ДіБелла поділився думками про можливий поєдинок свого клієнта з титулованим українцем Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

"Бій можна очікувати ранньої весни.

Я думаю, Девін Хейні – один із найскладніших бійців у світі. Вважаю, що стиль Девіна був дуже складним для Джорджа Камбососа.

Я думаю, що Камбосос – Ломаченко – це буде гарна битва, але Лома – чудовий боєць. Я думаю, Джордж буде краще у цьому бою, ніж у кількох попередніх поєдинках. Я чекаю на це. І я думаю, що це буде пекельна битва", - цитує промоутера xsport.ua з посиланням на FightHype.com.