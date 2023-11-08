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Легенда "Шахтаря" залишив посаду віце-президента "Вереса"

Шевчук балотуватиметься на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу.

Легенда "Шахтаря" залишив посаду віце-президента "Вереса"
В’ячеслав Шевчук
Фото: "Верес"

В’ячеслав Шевчук оголосив про звільнення з посади віце-президента рівненського "Вереса", повідомляє клубна прес-служба.

Колишній гравець донецького "Шахтаря" має намір взяти участь у виборах голови Рівненської обласної асоціації футболу. Зараз ця посада вакантна у зв’язку з відставкою Олексія Хахльова.

“Два роки тому, потрапивши до народного клубу, я мав неймовірне прагнення долучити свій досвід та знання до розвитку юного колективу. За цей період, вважаю, багато вдалося: укладено найбільший рекламний контракт з титульним спонсором, покращено умови побуту футболістів, реалізовано благодійні проекти, сформована мережа професійного нетворкінгу, адже про "Верес" знають і говорять серед професіоналів нашої справи.

Я з гордістю та честю представляв червоно-чорні кольори, бився за інтереси клубу до кінця, навіть вступаючи в конфронтацію з друзями. "Верес" був і є для мене моєю сім’єю, моїм домом”, - заявив Шевчук.

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“Тим не менш, знову настав час рухатися вперед. Я залишаю посаду віце-президента "Вереса" з метою подання своєї кандидатури на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу. Я хочу міняти, хочу реформувати, я хочу покращувати.

Приносити футбол у всі куточки Рівненщини, відкривати нові майданчики, залучати дітей до занять футболом, власним прикладом прищеплювати любов до гри. Маленький хлопчик із Волині зумів підняти над головою кубки, чому б і хлопчикам із Рівненщини не творити нову історію українського футболу?”, – зазначив 7-разовий чемпіон України і володарь Кубка УЕФА-2008/09.

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