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Луческу може повернутися до "Динамо"

Але в бухарестське.

Луческу може повернутися до "Динамо"
Мірча Луческу
Фото: Profimedia

"Динамо" (Бухарест) веде переговори з колишнім тренером "Динамо" київського та "Шахтаря" Мірчею Луческу, заявив адміністратор румунського клубу Андрей Ніколеску.

"Ідуть переговори та потихеньку ми прийдемо до спільного знаменника. Але поки що немає нічого конкретного, що можна сказати публічно. Я надто молодий, щоб говорити про домнула (по-румунськи - "містер", - прим. LB.ua) Мірчу Луческу. Ми робимо домашню роботу і якщо буде щось, ми з радістю про це повідомимо. Я не можу обговорювати такі речі", - цетує Ніколеску Fanatik.ro.

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"Це обговорюю та вирішую не лише я, але не можу нічого розповісти докладно. Звичайно, ми не маємо нічого проти домнула Луческу, але зараз ми знаходимося на ранній стадії. Я не можу дозволити собі говорити про таку легенду, як Мірча Луческу. Як я можу сказати, чи даю добро на те, щоб він прийшов?", – зазначив адміністратор "Динамо".

Зазначимо, що Луческу провів у "Динамо" (Бухарест) 14 років як гравець, і п'ять років на посаді головного тренера, з 1963 до 1977 та з 1985 по 1990 рік відповідно.

Як гравець "Динамо" Мірча є 6-разовим чемпіоном Румунії. В якості головного тренера він одного разу (1989/90) вигравав з бухарестським клубом золоті медалі чемпіонату країни.

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