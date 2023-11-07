Український бізнесмен купив європейський футбольний клуб

Колишній президент клубу Другої ліги "Перемога" (Дніпро) Феміс Сагіров купив кіпрський клуб "Героскіпу", повідомляється на офіційній сторінці кіпріотів в Instagram.

Повідомляється, що український бізнесмен виїхав за кордон і перебуває на Кіпрі.

За підсумками сезону 2022/2023 "Героскіпа" піднявся до третього кіпрського дивізіону. У новому сезоні, перед командою стоїть завдання ще підвищитися в класі - до другого дивізіону, а потім ще далі - в еліту, проходячи по одному дивізіону на рік.

ФК "Перемога" дебютувала у Другій лізі у сезоні-2020/21, посівши дев’яте місце. Клуб припинив виступи на професійному рівні у 2022 році після початку війни в Україні.