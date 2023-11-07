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Український бізнесмен купив європейський футбольний клуб

Раніше Феміс Сагіров був президентом команди Другої ліги.

Колишній президент клубу Другої ліги "Перемога" (Дніпро) Феміс Сагіров купив кіпрський клуб "Героскіпу", повідомляється на офіційній сторінці кіпріотів в Instagram.

Повідомляється, що український бізнесмен виїхав за кордон і перебуває на Кіпрі.

За підсумками сезону 2022/2023 "Героскіпа" піднявся до третього кіпрського дивізіону. У новому сезоні, перед командою стоїть завдання ще підвищитися в класі - до другого дивізіону, а потім ще далі - в еліту, проходячи по одному дивізіону на рік.

ФК "Перемога" дебютувала у Другій лізі у сезоні-2020/21, посівши дев’яте місце. Клуб припинив виступи на професійному рівні у 2022 році після початку війни в Україні.

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